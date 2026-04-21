ENEOSは4月20日、バスケットボール女子日本リーグ（Wリーグ）「ENEOSサンフラワーズ」所属の田中こころ選手について、米・WNBAのGolden State Valkyries（米国カリフォルニア州サンフランシスコ）と今シーズンの契約を締結しないと発表した。

田中こころ選手

田中選手は日本時間の4月14日に開催された「2026年WNBAドラフト会議」で、同チームから3巡目、全体38位で指名を受けていた。

同選手は「ゴールデンステートと話し合い、今シーズンはWNBAではプレーせず、ワールドカップとWリーグに集中することになりました。来シーズンに向けてもっともっと技術を学び、色々なことを吸収していきたいと思います」とコメントしている。

なお、Golden State Valkyriesも4月19日（現地時間）に公開したトレーニングキャンプ名簿において、田中選手が国際的な活動のため、今シーズンは合流しないことを明らかにしている。

編集部メモ

田中こころ選手は桜花学園高等学校(愛知県)を卒業後、ENEOSサンフラワーズに入団。ポジションはPG。2025-2026シーズンは28試合に出場し、平均得点5.7点・平均アシスト2.5本の成績を残した。2025年にはアジアカップで初の日本A代表選出を果たし、同大会ではオールスター5にも選出された。