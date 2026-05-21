マルハン東日本カンパニーは5月29日～31日、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を、東京の「ベルサール秋葉原」にて開催する。

同イベントのコンセプトは、本能や熱狂、何かに熱中する衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」。会場では、クリエイターとコラボした個性豊かな屋台フード、摩訶不思議なアイテムが集まるマーケット、約150個の提灯が巨大スクリーンとなるステージでのDJライブなど、五感を刺激する祝祭空間を展開する。

「脳汁屋台」には、5歳とコラボした刺激型麻婆屋台「ドパガキ麻婆」、サイバーおかん×にゃんまるとコラボした「レインボーパーラー」、さかな芸人ハットリとコラボした、日頃食べることのないレアなメニューを提供する「デンジャラ水産」、ﾘﾛ氏とコラボした「ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ」が出店する。

「脳汁マーケット」には、最後の手段、池尻野ジリ子、Yuji Miyano、、NIGHT CIRCUS、うごく！ステッカー屋さんといった強烈な個性を持つ5組のクリエイター陣が出店する。

脳汁マーケット

ステージでは、約150個の提灯を巨大なスクリーンに見立てて映像を投影。TRFのリーダーであるDJ KOO(5月30日)や、サイバーおかん with 電脳会館(5月31日)などが登場する。