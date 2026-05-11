代々木公園ケヤキ並木で開催される「東京ナイトマーケット」の2026年5月開催分について、ライブ出演者やDJ、飲食出店店舗などの詳細が発表された。イベントは5月20日から24日までの5日間、入場無料で開催される。

「東京ナイトマーケット」は、アジアの夜市文化と東京・渋谷のストリートカルチャーを融合させたナイトイベント。2023年の初開催以降、累計60万人を動員している。会場ではグルメやライブ、DJ、大道芸パフォーマンスなどを22時まで楽しめるほか、終了後には渋谷エリアのクラブ店舗によるアフターパーティも予定されている。

ライブやDJ、大道芸など多彩なコンテンツ

ライブステージには、城南海、チャラン・ポ・ランタン、前川真悟（かりゆし58）、ゆるめるモ！、切腹ピストルズなどが出演予定。DJブースには「Organbar」「Ruby Room」「道玄坂教会」など渋谷エリアのクラブ店舗が参加する。

また、縄を使った表現で知られるアーティスト「Hajime Kinoko」によるアートモニュメントも初登場。日本古来の“縛り”をモチーフにしたインスタレーション作品を展示する。

グルメ出店はラーメンやケバブ、クラフトビールまで

飲食エリアには、「宇田川カフェ」「七志ラーメン」「宇田川カオマンガイ」などLD&K関連店舗のほか、ケバブ、ステーキ、韓国料理、ピザ、クラフトビールなど多彩なジャンルの店舗が並ぶ。

イベント概要

「東京ナイトマーケット」

開催日程：2026年5月20日～24日

開催時間：平日16時～22時、土日14時～22時

会場：代々木公園ケヤキ並木

入場料：無料

なお、7月1日～5日にはスピンオフイベント「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」の開催も予定されている。