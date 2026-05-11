年収360万円の国立大非常勤講師兼モデルか年収3000万円の経営者…2人の間で気持ちが揺れ動く　『時計じかけのマリッジ』第2話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。

  • 『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動く

第2話では、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動。年収3000万円で高卒叩き上げの経営者・ショウゴと婚約継続中のあやかは、年収360万円で国立大非常勤講師兼モデルのY・リョウとデートへ向かう。

あやかは「私の発する言葉を、耳を大きくして聞いてくれてる感じ。『自分もこう思うよ』『同じように思ってたよ』とか、そういうところが彼の素敵なところだなと思いました」と語り、真摯に耳を傾けてくれる彼に惹かれていく。

自然な会話で温かい空気に包まれる中、あやかは“婚約者”がいるにもかかわらず、「手繋ぎたい……」と積極的なアピールを見せる場面も。漢気と圧倒的な経済力を持つショウゴか、日々の疲れを優しく癒やしてくれるY・リョウか。両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動くあやか。果たして、彼女が下した究極の決断とは。

【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う 婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

デートで「こんな経験、初めて」と感動　行きつけのアンティークBARで手作りの水餃子を振る舞う→さらには…『時計じかけのマリッジ』第2話
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