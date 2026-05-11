年収360万円の国立大非常勤講師兼モデルか年収3000万円の経営者…2人の間で気持ちが揺れ動く　『時計じかけのマリッジ』第2話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。

両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動く

第2話では、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動。年収3000万円で高卒叩き上げの経営者・ショウゴと婚約継続中のあやかは、年収360万円で国立大非常勤講師兼モデルのY・リョウとデートへ向かう。

あやかは「私の発する言葉を、耳を大きくして聞いてくれてる感じ。『自分もこう思うよ』『同じように思ってたよ』とか、そういうところが彼の素敵なところだなと思いました」と語り、真摯に耳を傾けてくれる彼に惹かれていく。

自然な会話で温かい空気に包まれる中、あやかは“婚約者”がいるにもかかわらず、「手繋ぎたい……」と積極的なアピールを見せる場面も。漢気と圧倒的な経済力を持つショウゴか、日々の疲れを優しく癒やしてくれるY・リョウか。両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動くあやか。果たして、彼女が下した究極の決断とは。