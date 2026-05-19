ローソンは5月19日より、店内設置のスチームコンベクションオーブンで焼成した“焼きデリ”「海老にらまんじゅう」や「ほうれん草とベーコンのキッシュ」といった惣菜や軽食、おやつなど8品を、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部のナチュラルローソン店舗にて順次販売している。

5月19日発売

まずは5月19日、もっちり生地で具材を包んだ「海老にらまんじゅう」(238円)と、厚めの皮で鶏スープ入りの肉の餡を包み込んだ「焼小籠包」(286円)が登場。「海老にらまんじゅう」は、にらの風味やクワイの食感も感じられる焼点心。「焼小籠包」は肉厚の小籠包で、もちもちとした食感の生地をオーブンで焼き上げている。

5月26日発売

続いて、「2層仕立てのスイートポテト」(211円)が5月26日より発売される。外側は新いもを使用しほくほくとした食感に、内側は熟成いもを使用しなめらかな食感に仕上げている。

6月9日発売

6月に入ると、トマトベースの野菜の旨味や酸味をいかした「ミートパイ」(497円)と、じゃがいも、玉ねぎ、ほうれん草、鶏肉のミンチを具材として使用した「スペイン風オムレツ」(270円)が登場。

6月16日発売

6月16日には、もちもちとした食感の生地に、にら、にんじん、玉ねぎ、いかの具材を入れた「イカと3種野菜のもちもちミニチヂミ」(225円)が店頭に並ぶ。オーブンで焼くことで表面がかりっとした仕上がりのチヂミは、ひと口サイズで食べやすい3枚入りだ。

6月30日発売

そして6月30日からは、自家製のパイ生地を使用し、イタリア産の天日塩とバターで炒めたベーコンとほうれん草をトッピングして焼き上げた「ほうれん草とベーコンのキッシュ」(451円)と、オーブンで焼き上げた韓国屋台定番のおやつ「ホットク(あんこ)」(343円)が登場する。

※画像はすべてイメージ。