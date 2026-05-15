「私が悪いのでしょうか……」俳優の中尾明慶が、自身のインスタグラムで妻・仲里依紗から“寝室を別にしたい”と告げられたことを告白。公開された衝撃の寝相写真に、多くの反響が寄せられている。

中尾明慶、ベッド2台を大胆に使った寝相姿を公開

2013年4月に結婚し、同年10月4日には第1子男児が誕生した中尾と仲里依紗。夫婦それぞれのYouTubeチャンネルやSNSでは、家族の仲睦まじい様子を度々発信している。

2日に自身のインスタグラムを更新した中尾は、「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました……」「これは私が悪いのでしょうか……」とともに自身の寝相を収めた写真を公開。中尾は横に並んだベッド2台をまたいだ体勢で熟睡しているが、「でも私には記憶がございません」と“言い訳”をつづっている。

仲はこの投稿にコメントする形で、「なので証拠写真を撮り続けるしか方法がありません」「私は13年も悩み続けています」と反応。ファンからは「架け橋みたいになってる」「ベッドの段差乗り上げてくるのすごい」「ベッドにいる猫の方が寝相いい」「これはいかん」「ある意味芸術的」など現在までに800件を超えるコメントが寄せられている。