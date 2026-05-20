理想実業が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は5月19日、1年間様々な特典を得られる「40周年どうとんぼり神座年間パス」の申込受付を40周年特設サイトで開始した。

40周年どうとんぼり神座年間パス

ブランド40周年を記念し、1年間様々な特典を得られる特別なパスポートを一部数量限定で発行する。年間パスは1年間全品無料となる「PREMIUM」(40万円)と、1週間1回分以上が無料になる「STANDARD」(4万円)の2種類用意している。

1年間全品無料の「PREMIUM」

PREMIUMは40枚限定で発行する。1年間全品が無料となり、1回につきラーメン1杯に加え、サイドメニュー・ドリンクより2品まで注文できる。ノベルティとして、40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈する。

その他の特典として、新作を発売前に堪能できる試食会参加権(希望者多数の場合は抽選)や、特別ファンイベントへの招待も用意する。さらに、ごく一部の芸能人のみが所持しているという幻のカード「BLACK CARD」限定の効力である「自宅出張調理権」も特典として付帯しており、通常は店舗外では味わえない門外不出のスープを自宅で楽しめる。

1週間1回分以上が無料になる「STANDARD」

STANDARDは発行枚数無制限。特典として、1週間に1回以上(「おいしいラーメン」60杯分)が無料となるほか、新作を発売前に堪能できる試食会参加権(希望者多数の場合は抽選)も用意する。また、ノベルティとして40周年記念ラーメン鉢をもれなく贈呈する。

申込期間とカード発送目安

申込期間とお届け予定日は以下の通り。

PREMIUMは第1期が5月19日～6月2日で、7月19日お届け予定。第2期は6月3日～7月31日で、10月1日お届け予定となる。

STANDARDは、第1期が5月19日～6月2日で、7月19日お届け予定。第2期は6月3日～7月31日で、10月1日お届け予定。第3期は8月1日～11月30日で、1月中旬頃お届け予定。第4期は12月1日～2月5日で、3月中旬頃お届け予定となっている。