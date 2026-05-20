Smoothは5月19日、自社の決済システム「Smooth Pay」を導入したコインパーキングの運用を東京・板橋区で開始した。

完全自動決済パーキング稼働開始

業界横断で導入可能な自動決済サービス

Smooth Payとは、同社が開発する駐車場に設置するハードウェアと決済システムをつなぐモビリティ自動決済サービス。ナンバープレート自動認識カメラ、決済システム、ユーザー認証基盤を統合し、駐車場運営事業者に対してサービス基盤として提供する。同サービスは既存および新設のコインパーキングに「載せる」インフラレイヤーで、これにより駐車場運営事業者は、自社で発券機・精算機を保有・保守する必要がなくなり、利用者は事業者横断で一貫した無操作の決済体験を得られる。

今回、東京都板橋区の「夢 坂下二丁目駐車場」において、同サービスを導入した国内初のコインパーキングの運用を開始した。なお、本駐車場の土地・敷地は同社の保有物件ではなく、サブリース事業者であるGTRが運営を担う。

初回はWeb登録、2回目以降は「入って・出るだけ」

利用者は、初回のみ駐車場入口に掲示されたQRコードまたは指定URLからスマートフォンでWebアプリケーションへアクセスし、車両ナンバーと決済情報(クレジットカード)の登録を行う。アプリのインストールは一切不要で、登録は1～2分で完了する。

アプリDL不要のWebアプリで登録

2回目以降は、Smooth Pay導入駐車場に「入って、出るだけ」で決済が完了する。入口・出口に設置したカメラがナンバープレートを自動認識し、登録済みユーザーはゲート操作や精算操作を行うことなく利用できる。出庫と同時に登録済みの決済手段から自動課金され、領収書はWeb上で発行される。

2回目以降は完全自動決済