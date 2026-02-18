ジェーシービーは2月16日より、JCBプレミアムカード会員を対象とした申込制の無料保険サービス「日常トラブルおまかせ保険」の提供を開始した。
同施策は、2025年から進めているプレミアム会員向けサービスリニューアルの第6弾。
対象となるカードは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの5種類。会員は追加費用の負担なく、日常生活で発生しうる偶然の事故による第三者への賠償責任や、自転車事故による自身のケガなどに備えることができる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
東京アプリ「東京ポイント」の交換先が拡大、PayPay・WAON POINTも追加
【東京アプリ】1万1000円相当「東京ポイント」のもらい方を解説 - 東京都の生活応援事業とは?
東京ポイントをPayPayポイントへ交換可能に
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第126回 【漫画】旅先ではお得だと思ったんだけど……
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第127回 【漫画】お会計で残高が足りず……
各社が提供するクレジットカード・電子マネーに関する話題について扱います。主に銀行系、信販系、メーカー系問わず国内外の各種クレジットカードの便利な活用情報などを紹介していきます。