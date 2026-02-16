ジェーシービーは1月13日から、会員向けポイントサービス「Oki Dokiポイント」を刷新し、新サービス「J-POINT」を開始した。3月31日まで、JCBオリジナルシリーズ新規入会キャンペーン「【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20%還元」も実施する。

新サービス「J-POINT」は、「もっと貯めやすく、もっと使いやすく。」をコンセプトにした新サービス。サービス開始日より、通常よりも多くポイントが貯まる「J-POINTパートナー」対象ショップが大幅に拡大した。日常的に利用する飲食店や人気オンラインサービスに加え、便利なモバイルオーダーも新たに対象となった。還元率も従来よりアップし、最大10%を還元する。

最大10%還元 対象店舗

同時に、JCBオリジナルシリーズ新規入会を対象とした「【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20%還元」キャンペーンもスタート。事前にポイントアップ登録の上、対象優待店を利用することで、利用金額のうち最大10%のJ-POINTを付与する。さらに期間中、JCBオリジナルシリーズへの新規入会とMyJCBアプリへのログインをすることで、対象優待店での利用金額のうち10%(最大8,000円分)のJ-POINTを付与。合わせて、最大「J-POINT」を20%還元する。

【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20%還元 対象店舗

新規入会対象となるJCBオリジナルシリーズは、「JCB カード W」「JCB カード W plus L」「JCB カード S」「JCBゴールド」「JCBプラチナ」。法人カード・提携カードは対象外。