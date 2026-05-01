ファミリーマートは5月29日、「とぅるりぷ - True & Lip」のオンラインくじをファミマオンラインで発売する。

とぅるりぷ - True & Lip

ファミマオンラインくじのアンバサダーに就任した、STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ」のオンラインくじが5月29日12時に発売される。

SNSを中心にブームとなっている、お気に入りのチャームを重ね付けする"ジャラジャラ感"といった最旬トレンドを取り入れた「バッグチャームくじ」が登場。メンバー自ら景品選定に参加しており、多様なバリエーションのオリジナルチャームを自由にカスタムできる点が特徴だ。A賞のオリジナルチェーンを中心に、さまざまなチャームがラインアップされる予定で、1つでも楽しめるほか、組み合わせることでよりオリジナリティのあるアイテムとして楽しめる。「推し」をイメージしたカスタマイズ、グループの絆を感じる「箱推し」アレンジなど、バリエーション豊かなパーツを組み合わせて、自分だけの特別なチャームを作ることができる。

景品イメージ

リスナーに新しい楽しさを届ける景品は現在制作が進められており、その様子はとぅるりぷ公式YouTubeチャンネルやXなどで順次公開予定となっている。