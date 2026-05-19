八街！激うま！ラーメン祭実行委員会は5月15日～6月7日の金・土・日に、全国の人気店が集結する「八街！激うま！ラーメン祭2026」を、けやきの森公園(千葉県八街市)にて開催する。

第1陣ラインナップ

今年で5回目を迎える本イベントは、4週間にわたり週末ごとに店舗が入れ替わる大型ラーメンフェス。今年は千葉県への落花生導入150周年を記念し、全32店舗が八街産落花生を使用した特別トッピングを提供する。

第1陣(5月15日～17日)には、「麺房 鶏くらふと」「つけ麺 和」「佐野らーめん 佐よし」「特濃のどぐろつけ麺Smile」「田代こうじ最強軍団」「寿製麺 よしかわ」「味噌麺処 花道庵」「麺屋 一元堂」が出店する。

第2陣(5月22日～24)には、「麺家太威」「ラーメン大津家」「ラーメンじゃぐら高円寺」「特級鶏蕎麦龍介」「麺屋 宗」「麺屋チクワ」「竹岡式ラーメンたか木屋」「鷹の目×それいけ！たかちゃんラーメン」が出店する。

第2陣ラインナップ

第3陣(5月29日～31日)には、「濃厚鶏そば葵」「ONO deら～めんH」「仙臺くろく」「らあめん家 有坂」「らあめん元」「恵比寿らぁ麺屋つなぎ」「らーめんダイニング庵」「ハイマウント×肉玉そば越智」が出店する。

第3陣ラインナップ

第4陣(6月5日～7日)には、「麺処 若武者」「なかじゅう亭」「inEZO」「セアブラーメン東中八」「麺屋 中川會」「くじら食堂」「衝青天」「本家 第一旭」が出店する。

第4陣ラインナップ

会場では、アイドルや芸人によるステージイベントも実施。髭男爵(5月17日)、ねづっち(5月24日)、スギちゃん(5月31日)、クールポコ(6月7日)が登場し、会場を盛り上げる。

開催時間は、金曜日が17：00～21：00、土曜日が10：30～21：00、日曜日が10：30～20：00。