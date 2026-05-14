ちょっと気が早……いや、かなり気が早いが、夏が来た。まだ5月だが、この日差し、この湿気……どう考えても初夏である。こうなってくると、がぜん“刺激”が恋しくなるのが人間の性だ。

汗をかきながら、ヒィヒィ言いながら、それでも箸が止まらない。そんな旨辛な体験を求めている同志諸君に朗報がある。5月8日から「ほっともっと」で「旨辛アジアフェア第2弾」がスタートしたのだ。

今回はそのラインナップのなかでも最大の注目株「麻辣湯(マーラータン)弁当」を食べてみたので、さっそくその詳細をレポートッ!

▼「麻辣湯で白飯を食う」という、禁断の新境地

麻辣湯といえば、近年、春雨をメインにしたヘルシーなスープ料理として専門店が街中に溢れている大流行グルメだ。どちらかといえば、女性を中心に“ヘルシーな食事”として親しまれているイメージが強い。しかし、そこは我らが「ほっともっと」、あえてそれを「弁当(ライス付き)」として仕立ててきたというのだから驚きである。

……いや、でも麻辣湯とご飯って……合う?

個人的にも麻辣湯は大好きだし、行きつけのお店もあるけど、麻辣湯を食べながら「ご飯も欲しいな」と思った記憶はない気がする。ほっともっと的には「うちは弁当屋ですから」みたいな矜持があるのかもしれないけど、麻辣湯とライス……う〜ん。

という想いには蓋をしつつ、お弁当のほうの蓋を開けた瞬間、鼻腔をくすぐる花椒の鮮烈な香りとスパイスの香り。やばっ、テンション上がってきた。しかも見て、これ。超〜真っ赤。辛そう〜! 具材もたっぷり入っていて嬉しい!

それではさっそくひと口、ズズッ……。

……あっ、辛ッッッ!……でもウマッッッ!!! ちゃんとガチなやつだ! ピリッとした鋭い唐辛子の辛さの後に、花椒のじんわりとした痺れが追いかけてくる。結構いい感じに攻めてるじゃないの! 万人受けする方向で穏便に済ませるのではなく、ちゃんと“痺辛”を求めるコア層にも刺さる。超この塩梅、いい!

開発担当者によると、辛さが苦手な方にオススメなのは同時に発売となる「チーズ麻辣湯弁当」とのこと。チーズのまろやかさが辛さを中和してくれて、美味しく食べられそうだ。

平太春雨ももちもち&ツルツル食感で喉越しも素晴らしい! 濃厚な麻辣スープをこれでもかというほどしっかり吸い上げている。きくらげのコリコリ感や、野菜のシャキシャキ感と相まって、一口ごとに異なるリズムが口の中で奏でられる。

スープのベースにはチキンが使われているそうなのだが、そこに本醸造醤油を合わせ、さらに豆板醤、山椒、花椒、唐辛子を独自の比率でブレンドしているのだという。さらに、深みを出すために麻辣醤や豆鼓醤を加えることで、単調な辛さだけではない、重厚で奥行きのあるコクを引き出しているのだとか。これ、ヤミツキになるわ〜。

……あれっ? っていうか、ちょっと待って……。もしかして今、これをご飯に合わせたくなってる自分がいる……?

ついさっきまで、心のなかで「でも麻辣湯とご飯って……合う?」「麻辣湯とライス……う〜ん」と思っていたのに、試しに一緒に食べてみると……

めっっっちゃ合う! なんじゃこれ! この麻辣湯、完ッ全にライスのおかずやんけ! ウッマ〜〜〜ッ!!!! 味付けに醤油などの“和”のテイストが入った分、ご飯に合う味付けになっているのかな。キャベツの甘み、豚肉の脂の旨みなどが激辛スープと一体化し、口内にライスを呼び付ける。玉ねぎ、もやし、にんじん、きくらげといったすべての具材がライスに合う。もちろん、平太春雨も例外ではない。

考えてみれば、スープの味付けも結構濃いめだもんな〜。麻辣湯だけを食べていればちゃんと麻辣湯なんだけど、ライスと合わせた途端に鍋のように思えてくるという不思議な感覚。もはやライスをスープに投入してがっつきたくなってきたぞ。これはウマい。あんなに疑っていた自分が恥ずかしい……。

そして、これで730円は格安! 麻辣湯って、いろいろトッピングすると平気で1500円くらいいっちゃうしな〜。もちろん、この「麻辣湯弁当」は期間限定商品。材料がなくなり次第終了となるとのこと。

「麻辣湯で白飯を食う」。この新境地を知らずに夏を迎えるなんて、あまりにもったいない。さっそく近くのほっともっとへ行ってみて!