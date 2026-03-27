モスバーガーを展開するモスフードサービスは、BMXフリースタイル・パークの中村輪夢(なかむら りむ)選手と「チャレンジパートナー契約」を締結。中村選手が最高難易度の大技を披露する新CM『とびきりな瞬間』篇を3月26日よりウェブで公開している。東京・六本木では同日、メディア発表会が開催された。

モスフードサービス初の個人選手サポート

モスフードサービスでは、これまでX Games Chiba 2024、X Games Osaka 2025にキッチンカーを出すなどして、アクションスポーツのイベントを積極的に応援してきた。そんな同社が、初めて個人選手をサポートする。

六本木ヒルズアリーナにステージが特設された

チャレンジパートナー契約を結んだ背景について、モスフードサービスの中村栄輔社長は「私たちは日本生まれのハンバーガーチェーン店として、これまで画期的な商品を販売し続けてきました。このMOSの精神は、BMXの世界において独創的な大技に挑み続ける中村輪夢選手のチャレンジ精神と共鳴するものです。このたびの契約により、共に成長していければと考えています」と説明する。

モスフードサービス 代表取締役社長の中村栄輔氏

一方、本契約について中村選手は「めちゃくちゃ嬉しいお話です。まだまだ、これから世界のトップを目指して頑張っていきたいと思います」と気持ちを新たにする。

BMXライダーの中村輪夢選手

新CMで中村選手が披露しているのは、バックフリップ テールウィップ トゥ テールウィップ。後方宙返りしながら車体を1回転させ、一度止めて、さらに1回転させるというトリックで、公式大会では世界で中村選手しか成功させていない"前人未到の大技"だという(2026年3月現在)。

CM撮影時のエピソードについて、中村選手は「自分のとびきりの技を出したい、という気持ちがありました。やる前はめちゃくちゃ怖かったんですが、カメラの前でしっかりと決まって嬉しかったです」と振り返る。

また、愛車のフレームにMOS BURGERのロゴが入ったことに触れると「気持ちが高まりますね。もうじきシーズンが始まるんですが、良い結果をたくさん持ってきたいと思ます」。これに中村社長も「輪夢くんのジャンプと共に、世界中の人がMOS BURGERのロゴを見てくれる。こんなに素晴らしいことはないですよ」と手放しで喜ぶ。

愛車のフレームにMOS BURGERのロゴ

そんな中村選手には、全国のモスバーガーが食べ放題になる「MOS食べ放題ゴールドカード」が贈呈された。普段から近所のモスバーガーを利用しているという中村選手は「毎日、朝昼晩、モスバーガーに通って全種類を食べまくりたい」と笑顔。

このあと実際に、中村選手がMOS食べ放題ゴールドカードを使って商品を注文した。オーダーしたのは、CMにも登場した「とびきりチーズ ～北海道チーズ～」(690円)。口いっぱいにハンバーガーを頬張る姿を見て、隣りの中村社長も「ガブリと思いっきりかぶりついてくれるのが嬉しいですね」。

ちなみに同じ苗字ということもあり、中村社長は「申し訳ないけど自分の息子のような気持ちになり、輪夢くん、と思わず呼んでしまう。応援するときも、気持ちが入りすぎてしまうんですよね」と苦笑いする。

日本のアクションスポーツを牽引する中村選手。今後の目標を聞かれると「世界で自分しか成功させていない技を決める、ということにこだわってやってきました。これからも、そこは突き詰めていけたら。まだ叶えていない夢もあるので、全部、決めたいという気持ちがあります」と気を引き締める。

固い握手を交わす中村選手と中村社長

最後に、会場に設置されたジャンプ台でパフォーマンスを披露した。1回目には高くジャンプし、2回目には宙返りも成功。3回目、4回目には、中村社長の頭の上を高々と飛び上がる大技で、詰めかけたメディア、関係者の度肝を抜いた。

宙返りで中村社長の頭の上を飛び越える中村選手