ドラゴンボールの「カプセルハウス」が、このほど幅約17㎝の貯金箱になってクレーンゲームに登場。あるギミックが搭載されているのですが、そのエモい演出に喜びの声が寄せられています。

＼「カプセルハウス」がギミック貯金箱になって登場❕/

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硬貨を入れると窓に明かりが灯って、ブルマのシルエットが現れる✨

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5月14日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場💡

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https://bsp-prize.jp/item/2847818/

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#ドラゴンボール #BANPRESTO

(@BANPRE_PZより引用)

こちらが、カプセルハウス型のギミック貯金箱「ドラゴンボール カプセルハウス灯る貯金箱」です。注目のギミックは、コインを入れると明かりが灯り、窓にブルマのシルエットが現れるというもの。しかもそのシルエットは、懐かしの初代エンディング曲「ロマンティックあげるよ」のアニメーション内で描かれていたブルマ。あの、色っぽいYシャツ姿のブルマなんです!

SNSで紹介されると、「こいつはやべえええええええ」「これめちゃくちゃ欲しい!!」「欲しすぎる。。あの曲を流したい。。」「♪ロマンチックあげるよ… この画像見ただけで､EDが脳内再生される(笑)」などなど、ファンから歓喜の声が。この演出、ファンにはたまらないですよね。

もしゲットできたなら、「ロマンティックあげるよ」の曲をかけながらコインをたくさん投入してみては?