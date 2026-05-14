ドラゴンボールの「カプセルハウス」が、このほど幅約17㎝の貯金箱になってクレーンゲームに登場。あるギミックが搭載されているのですが、そのエモい演出に喜びの声が寄せられています。
＼「カプセルハウス」がギミック貯金箱になって登場❕/
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硬貨を入れると窓に明かりが灯って、ブルマのシルエットが現れる✨
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5月14日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場💡
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https://bsp-prize.jp/item/2847818/
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#ドラゴンボール #BANPRESTO
(@BANPRE_PZより引用)
こちらが、カプセルハウス型のギミック貯金箱「ドラゴンボール カプセルハウス灯る貯金箱」です。注目のギミックは、コインを入れると明かりが灯り、窓にブルマのシルエットが現れるというもの。しかもそのシルエットは、懐かしの初代エンディング曲「ロマンティックあげるよ」のアニメーション内で描かれていたブルマ。あの、色っぽいYシャツ姿のブルマなんです!
SNSで紹介されると、「こいつはやべえええええええ」「これめちゃくちゃ欲しい!!」「欲しすぎる。。あの曲を流したい。。」「♪ロマンチックあげるよ… この画像見ただけで､EDが脳内再生される(笑)」などなど、ファンから歓喜の声が。この演出、ファンにはたまらないですよね。
もしゲットできたなら、「ロマンティックあげるよ」の曲をかけながらコインをたくさん投入してみては?
＼「カプセルハウス」がギミック貯金箱になって登場❕／— バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) May 11, 2026
硬貨を入れると窓に明かりが灯って、ブルマのシルエットが現れる✨
5月14日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場💡https://t.co/J7uLmCNoxC#ドラゴンボール #BANPRESTO pic.twitter.com/NHJ9NRkRq5