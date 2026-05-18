ファミリーマートは5月19日、任天堂のNintendo Switch2ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」のキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる

期間中、対象商品を2品購入ごとに、さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえる。期間は5月19日AM10:00～6月1日まで。景品が無くなり次第終了となる。

ファミペイでぬいぐるみのセットなどが当たる

期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。スタンプを5個ためてコースを選んで応募すると、抽選で「ぬいぐるみ8色セット」や、立体パズル「クムクムパズル8色セット」が合計40名に当たる。キャンペーン期間は5月19日～6月1日、応募期間は5月19日～6月5日まで。

「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」が当たるキャンペーン

期間中、ヨッシーとフカシギの図鑑のダウンロードカード(6,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たる。キャンペーン期間は4月28日～6月1日、応募期限は6月2日23:59まで。

おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク

「ヨッシー」グッズも販売

様々な形をしたパズルピースを組み合わせていく立体パズル「クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)や、ヨッシーのマスコット入り「バスボール」(528円)、ふわふわな手触りのぬいぐるみ「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)など、ヨッシーの様々なグッズを店頭販売する。販売展開店舗情報などの詳細は、同社HPで案内している。

「スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー」(各2,090円)

「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」(各1,980円)

ヨッシーだけの一番くじが初登場

5月23日10時よりから、「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)を全国の店舗で順次発売する。可愛いぬいぐるみやマスコットの他、実用雑貨をラインナップする。

「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(750円)

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