Genki Global Dining Conceptsは5月7日、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションキャンペーンを、全国の魚べい・元気寿司で実施する。

「ポムポムプリン」コラボキャンペーン © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664265

「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」をテーマに、今年30周年を迎えたポムポムプリンと魚べいが初コラボ。キャンペーン期間は5月7日(木)～5月31日までとなり、第1弾は5月7日～5月17日、第2弾は5月18日～5月31日まで実施する。

コラボスイーツ2種が登場

限定コラボスイーツとして 「ポムポムプリンのごきげんケーキ」 と 「プリンケーキ(ピック付き)」 が登場する。ポムポムプリンのごきげんケーキは、ひんやり食感が楽しめる、ポムポムプリンの顔をかたどったフローズンケーキ。スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリーム味の帽子をのせた。

ポムポムプリンのごきげんケーキ

プリンケーキは、過去に販売していた人気メニューの復活版。ポムポムプリンをイメージしたやさしい色味で仕上げ、甘さの中にほんのりキャラメルの苦みが広がるバランスのいい味わいが特徴。食後でも食べやすいサイズ感で、ポムポムプリンのピックが付いた今回だけの特別仕様となっている。

オリジナル缶バッジをプレゼント

限定コラボスイーツを注文すると、オリジナル缶バッジ(第1弾4種・第2弾4種)がランダムで1つもらえる。第1弾5月7日〜17日、第2弾 18日〜31日で4種ずつの異なるデザインが登場し、板前さん姿・"おしごと中"の姿・えび天巻や特製プリンなど魚べいの人気メニューをテーマに描いたデザインなど、コラボならではのモチーフを楽しめるデザインになっている。各弾には1種ずつシークレットデザインも用意されている。

また、5月7日・5月18日の2日間は、店内飲食で税込1,500円以上利用した場合にも、オリジナル缶バッジを先着・数量限定で1つプレゼントする。

なお、限定コラボスイーツ・缶バッジ・ピックはいずれも無くなり次第終了となる。

オリジナル缶バッジデザイン 第1弾