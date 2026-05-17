BE:FIRST、初のスタジアム公演で約10万人を動員──5周年イヤーにアルバム『BE:4U』＆6公演ドームツアー発表

BE:FIRSTが、自身初の単独スタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を5月16日・17日に東京・味の素スタジアムで開催し、2日間で約10万人を動員した。17日の2日目公演では、デビュー5周年を記念して11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、2027年1月から東京・福岡・埼玉を回るドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することが発表された。

一般発売開始からわずか3分でソールドアウトしたという初のスタジアム公演は、フルオーケストラとバックダンサーを擁した特別仕様で行われた。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲、デビュー曲「Gifted.」、そして最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、キャリアを横断するセットリストを壮大なサウンドスケープとダイナミックなステージングで提示。歌・ラップ・ダンスのいずれにおいても高い表現力を持つ6人が、スタジアムという広大な空間で改めて自らのスケールを更新してみせた、グループの新たなフェーズを象徴する一夜となった。

各音楽配信サービスでは本公演のセットリストをまとめたプレイリストも公開中。ライブの余韻とあわせて聴きたい。

SETLIST：BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"

Linkfire：https://BEFIRST.lnk.to/StadiumLive2026

公演中盤に発表されたのが、デビュー5周年を記念した4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』を11月にリリースすること、そして2027年1月から開催されるドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』だ。ツアーは東京ドーム、みずほPayPayドーム福岡、ベルーナドームの3都市6公演に加え、「and more...」と追加発表を示唆する演出も。アルバムを含め、5周年イヤーの展開にさらなる期待が高まる。

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/

【東京】東京ドーム 2027年1月11日（月・祝） / 1月12日（火）

【福岡】みずほPayPayドーム福岡 2027年2月13日（土） / 2月14日（日）

【埼玉】ベルーナドーム 2027年3月6日（土） / 3月7日（日）

and more...

さらに、スタジアム公演初日には、9月から世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表されている。バンコク、台北、マニラ、そしてニューヨークを回るこのツアーは、グループにとってグローバル展開を本格化させる新たな挑戦となる。

直近では9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースしたばかりだが、7月1日には10枚目のシングル「Missing」のリリースも控える。リリースとライブを両輪に、国内外で”音楽ファースト”な活動を加速させるBE:FIRSTの5周年イヤーに注目したい。

【リリース情報】

9th Single『BE:FIRST ALL DAY』

発売中

レーベル：B-ME

CD収録内容（全形態共通）

1 BE:FIRST ALL DAY

2 Rondo

3 街灯（ファミリーマートクリスマスタイアップソング）

4 Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜

詳細：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

購入：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

「BE:FIRST ALL DAY」

Music Video：https://youtu.be/6gUu7J9w65I

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY

「Rondo」

Special Dance Performance：https://youtu.be/jURytYCnYAE

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/Rondo

10th Single『Missing』

2026年7月1日（水）発売

レーベル：B-ME

CD収録内容（全品番共通）

1 Missing

2 タイトル未定

3 Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜

4

【ワールドショーケース情報】

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall：2026年9月25日（金）

【台北】Legacy TERA：2026年9月27日（日）

【マニラ】New Frontier Theater：2026年10月3日（土）

【ニューヨーク】Gramercy Theatre：2026年10月23日（金）