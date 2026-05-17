BE:FIRSTが世界4都市巡るワールドショーケース開催、さらなるグローバル展開へ

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日（土）、17日（日）の2日間、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催。初日となる5月16日（土）公演にて、今年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。

「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケース。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの全4都市を巡り、グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へと踏み出す。

5月16日（土）に初日を迎えた「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」は、チケットが一般発売開始からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員するBE:FIRST史上最大規模の公演となる。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

9th Single「BE:FIRST ALL DAY」

発売中

レーベル : B-ME

=CD収録内容（全形態共通）=

1. BE:FIRST ALL DAY

2. Rondo

3. 街灯 ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4. Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜

詳細はこちら：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

ご購入はこちら：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

＜ライブ情報＞

BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

公演の詳細はこちら https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/

BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日（金）

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日（日）

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日（土）

【ニューヨーク】Gramercy Theatre

2026年10月23日（金）

Official Website：https://befirst.tokyo/