BE:FIRSTが世界4都市巡るワールドショーケース開催、さらなるグローバル展開へ

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日（土）、17日（日）の2日間、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催。初日となる5月16日（土）公演にて、今年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。
「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケース。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの全4都市を巡り、グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へと踏み出す。
5月16日（土）に初日を迎えた「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」は、チケットが一般発売開始からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員するBE:FIRST史上最大規模の公演となる。
＜リリース情報＞
BE:FIRST
9th Single「BE:FIRST ALL DAY」
発売中
レーベル : B-ME
=CD収録内容（全形態共通）=
1. BE:FIRST ALL DAY
2. Rondo
3. 街灯 ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4. Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
詳細はこちら：https://befirst-sp.com/befirst-allday/
ご購入はこちら：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY
＜ライブ情報＞
BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
公演の詳細はこちら https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026
詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
【バンコク】Samyan Mitrtown Hall
2026年9月25日（金）
【台北】Legacy TERA
2026年9月27日（日）
【マニラ】New Frontier Theater
2026年10月3日（土）
【ニューヨーク】Gramercy Theatre
2026年10月23日（金）
Official Website：https://befirst.tokyo/