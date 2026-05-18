「こんにゃくを茹でていたら"緑色"に変色した......!」なんて経験はありませんか? 実はこんにゃくとごぼうを一緒に茹でると緑色に変色してしまうことがあるのだとか。

シリーズ累計16万部突破「大人も知らない?」シリーズの最新作『大人も知らない? 料理と食事のふしぎ事典』(マイクロマガジン社)から一部内容を抜粋してご紹します。

ごぼうとこんにゃくを一緒に茹でたら、緑色になった

なぜか......?

それは、クロロゲン酸が関係しています。

こんにゃくのアルカリ成分(凝固剤の石灰など)にごぼうが触れると、緑色になります。これは、ごぼうに含まれる「クロロゲン酸」という物質が、こんにゃくの持つアルカリ成分と化学反応を起こした結果です。

そのため一緒に煮る時は、あらかじめ(1)ごぼうは切った後に水にさらす(水につける)、(2)こんにゃくもあらかじめ下ゆでする、などの方法で調理してください。変色を防ぐことができます。

ちなみに、食材が緑色になってしまっても、味や風味にはさほど影響はありません。食べても安全です。