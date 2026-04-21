昨年から相次ぐ、市街地でのクマ出没情報。山道でクマに出会ったときと市街地でクマに出会ったときで対処法が異なることはご存じでしょうか?

今回はシリーズ累計発行部数は15万部を突破し、このたび重版5刷となった書籍『大人も知らない? サバイバル防災事典』(マイクロマガジン社)より、クマに出会ったときの対処法についてお届けします。

山道でクマに出会ったら、どうする?

ゆっくり静かにその場を離れる!

つい走って逃げたくなりますが、クマは素早く動く物に反応して追いかけてきます。クマの足の速さ(※)は車と同じくらい。逃げ切ることは難しいため、遠くにいる場合は音を立てずにそっとその場を離れましょう。近くで出会った場合は、なるべくこちらの体が大きく見えるように両腕を上げ、ゆっくりと左右に振りながらおだやかな声で話しかけ、人間だと気づいてもらうようにします。クマが動かないようなら、後ずさりをしつつゆっくりと離れます。

※短時間なら時速50kmで走ります。

市街地でクマに出会ったら、どうする?

市街地に出没する「アーバンベア(都市型クマ)」は人を襲うこともあります。クマが攻撃してきたら両腕を首の後ろで組んでガードし、うつぶせの姿勢をとります。