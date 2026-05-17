JR東日本は、夏の期間(2026年7～9月)に運転する臨時列車について発表した。盛岡地区では今夏、国鉄時代の列車名を使用する臨時列車の快速「はやちね」「そとやま」「五葉」を運転予定。キハ110系2両編成を使用し、一部列車で指定席も設定する。

「はやちね」「そとやま」「五葉」はいずれも国鉄時代に東北地方の急行列車などで使用された列車名。今夏、盛岡地区の釜石線や山田線などを経由する臨時列車の名称として再び使用されることとなった。7月19日に快速「そとやま」、7月20日に快速「五葉」、8月13～16日に快速「はやちね」の運転を予定している。

7月19日の快速「そとやま」は盛岡駅8時51分発・釜石駅13時28分着(JR山田線・三陸鉄道リアス線経由)とされ、JR山田線の盛岡～宮古間を全車指定席、三陸鉄道リアス線の宮古～釜石間を全車自由席で運転。同日に釜石駅14時45分発・盛岡駅17時45分着(JR釜石線経由)の「そとやま2号」も設定し、全車自由席で運転する。

7月20日の快速「五葉」は盛岡駅9時40分発・釜石駅12時57分着(JR釜石線経由)とされ、全車指定席で運転。同日に釜石駅13時15分発・盛岡駅17時22分着(三陸鉄道リアス線・JR山田線経由)の「五葉2号」も設定し、全車自由席で運転する。

8月13～16日の快速「はやちね」は盛岡～釜石間で運転予定。時刻は盛岡駅10時9分発・釜石駅12時50分着、釜石駅14時54分発・盛岡駅17時45分着とされている。キハ110系2両編成を使用し、一部指定席で運転するとのこと。

その他、8月22・23日に遠野駅発着の臨時列車(快速列車)も設定した。2日間とも下り2本・上り1本を運転予定としており、キハ110系3両編成(一部指定席)を使用する。下りは「遠野ホップ収穫祭1号」を盛岡駅8時50分発・遠野駅10時31分着、「遠野ホップ収穫祭3号」を花巻駅12時45分発・遠野駅13時44分着で運転。上りは8月22日に「遠野ホップ収穫祭2号」を遠野駅14時0分発・一ノ関駅16時2分着、8月23日に「遠野ホップ収穫祭4号」を遠野駅14時0分発・盛岡駅15時55分着で運転する。なお、9月5・6日に盛岡～宮古間で快速「さんりくトレイン宮古」(キハ110系2両編成、一部指定席)の運転も予定している。