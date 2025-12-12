JR東日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、釜石線の全列車を新型車両HB-E220系による運転とする。使用車両の見直しにともない、盛岡～釜石間(東北本線・釜石線経由)の快速「はまゆり」は2両編成に減車され、全車自由席での運転となる。

現行の快速「はまゆり」はキハ110系を使用。3両編成のうち2両(1・2号車)を自由席、1両(3号車)を指定席としている。盛岡～花巻間で途中の矢幅駅のみ停車する下り「はまゆり1・5号」と上り「はまゆり2・6号」、盛岡～花巻間の各駅に停車する下り「はまゆり53号」と上り「はまゆり54号」を設定。釜石線(花巻～釜石間)では、快速「はまゆり」に加え、キハ100系を使用した普通列車が1～3両編成で運転されている。

ダイヤ改正に先立ち、2026年1月19日から釜石線の新型車両HB-E220系が営業運転を開始する予定。ディーゼルハイブリッドシステムを搭載しており、従来の液体式気動車と比べて環境への負荷を低減するだけでなく、さらなる安全・安定輸送を実現するという。既存のキハ100系・キハ110系の車内はセミクロスシートだったが、HB-E220系の車内はロングシートに。1月19日に釜石発花巻行の上り普通列車でデビューし、その後は盛岡～釜石間の普通列車1往復(下りは夕夜間、上りは朝の時間帯に運転)で使用を予定している。

2026年3月14日のダイヤ改正日から、釜石線の列車をすべてHB-E220系に統一する。あわせて運転時刻・編成両数の見直しも行い、快速「はまゆり」は全車自由席の2両編成に。指定席がなくなることもあり、すべての列車で号数なしの「はまゆり」として運転される。午前の下り1本、午後の上り1本を対象に大幅な時刻変更も予定している。

釜石線の普通列車はキハ100系を使用して運転

普通列車も編成両数の見直しにより、一部列車で見られた3両編成がなくなり、1～2両編成での運転に。利用状況に合わせた減便も行い、夜間の下り最終列車(現在は花巻発釜石行)と朝の上り始発列車(現在は釜石発花巻行)でそれぞれ遠野～釜石間の運転を取りやめる。