東映特撮ファンクラブは、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』について、4月19日より会員見放題配信を開始した。また、オーディオコメンタリー、メイキングの配信、 さらにテレビシリーズと連動したTTFCオリジナルコンテンツ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ゴジュウジャー補ジュウ計画」のスペシャルエピソードとして、「ポーラー・ビギニング 補ジュウ計画」も配信決定。さらに 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルマンガの制作も始動する。

新キャラクター「邪悪ゴジュウティラノ」が暴れ回る!

同作では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』シリーズ初登場の新キャラクター「邪悪ゴジュウティラノ」が暴れ回る。また、テレビシリーズにてワイルドゴジュウウルフの武器だった「オルカブースター5050」が再び登場、そしてそれを手にするのは、心身ともに蝕まれ闇に染まった黄虎直斗/先代ゴジュウティラノ(演：深水元基)。一匹狼だった熊手真白/先代ゴジュウウルフ(演：木村魁希)に手を差し伸べ、仲間として迎えてくれた兄貴分的な存在の黄虎に一体何があったのか････!?

劇中に登場の黒く染まったオルカブースター5050が商品化!

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に登場の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050(ブラックver.)」(7,150円)をDX玩具として商品化。セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ(ブラックver.)」も付属する。

オルカブースター5050(ブラックver.)は、劇中のイメージに基づき、「DXオルカブースター5050」とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録しており、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。「DXオルカブースター5050」同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。

さらに、本商品は別売りの「DXテガソード」や「DXテガソードUNI.ver.」との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、「DXオルカブースター5050」とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。5月7日23時までプレミアムバンダイで予約受付中。

オーディオコメンタリー配信決定!

4月26日より同作のオーディオコメンタリーのTTFC会員見放題を配信する。

初の主演となった「熊手真白」役の木村魁希と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で初のチーフプロデューサーをつとめた松浦大悟。そして「スーパー戦隊シリーズ」の単独作品としては、本作で初めて監督をつとめた宮﨑 駿によるオーディオコメンタリー。何故「先代ゴジュウジャー」を描くに至ったのか、木村魁希がこの作品に込めた想いなど、本作品のウラ話を余すところなく語り尽くす。

メイキング映像配信決定!

メイキング映像『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング ビハインド・ザ・シーン』が、5月3日よりTTFC会員見放題配信を行う。

「こんな過去だったのか!」と撮影初日に現場でコメントする木村魁希が実に楽しそうなメイキング。そして新山航希、沖田絃乃、アンジェラ芽衣、深水元基ら、先代ゴジュウジャーを演じるキャスト、後のゴジュウジャーとなる吠を演じる冬野心央たちを、クランクインからオールアップまで余すことなく追った。

キャストたちの現場コメントからはここだけでしか聞けない『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の裏話も。

『ポーラー・ビギニング』の補ジュウが決定!

『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』は『ポーラー・ビギニング』でも実施。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品、つまりは半世紀続いたスーパー戦隊シリーズが一旦の締めくくりを迎える中での殿(しんがり)を務める映像作品は、この補ジュウ計画になるのだろうか。5月10日(日)よりTTFC会員見放題配信。

ひさしぶりに「懺悔室」へとやってきた熊手真白。そこにいたのは･････。そして始まったのは『2026 ポーラーのビギニング ぜんぶバラしまSP!〜おや、誰か来たようだ』!?

新エピソード募集!TTFC限定コミックで描く!『ゴジュウジャー』漫画化決定

TTFCではスーパー戦隊シリーズの漫画(電子コミック)も会員読み放題で配信中だ。これまでに『ゴッカンのリタ 王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap情報屋の秘密』、そして現在は毎月第三日曜日に『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』を連載中(現在第4話まで配信中)。

そして、次の電子コミック化作品が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に決定。さらに「アナタが読みたいエピソード」の募集をTTFCにて行っている。これは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のその後ストーリーや本編では描かれなかったエピソードやファンが空想するifストーリーなど、既存エピソードのリメイク以外ならなんでもOK。集まったアンケート結果を番組プロデューサー、TTFCスタッフで確認し、これは!と思うエピソードのコミカライズを予定している。応募受付は5月6日(水)23：59まで。

配信記念オリジナルグッズ受注生産販売

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の配信を記念したオリジナルグッズ受注生産販売の注文を受付中。受注締め切りは2026年5月6日23：59まで。

受注生産販売となるため、受注期間中に注文した方全員に届ける。受注期間中に売り切れになることはない。商品詳細はTTFCアプリで確認のこと。また、商品の在庫状況によっては受注期間終了後に、数量限定で先着販売をする場合がごある。

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