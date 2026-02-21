JR九州は、50系客車を使用した特別ツアー「福北ゆたか線を走行! 50系客車で行く熊本から門司港への旅」と「貨物線を走行! 50系客車で行く門司港から佐世保への旅」を発売した。

「福北ゆたか線を走行! 50系客車で行く熊本から門司港への旅」は3月7日に実施

いずれも日帰り・片道のツアーで、3月7日に「熊本から門司港への旅」、3月8日に「門司港から佐世保への旅」を実施。ともにDE10形とDD200形のプッシュプルで運行される。

「福北ゆたか線を走行! 50系客車で行く熊本から門司港への旅」では、吉塚駅から桂川駅を経由して折尾駅まで福北ゆたか線を走行する行程を組む。熊本駅を10時39分に出発し、門司港駅へ18時50分に到着する。「貨物線を走行! 50系客車で行く門司港から佐世保への旅」では、門司～黒崎間で貨物線を走行するほか、早岐～佐世保間に初めて入線。門司港駅を8時44分に出発し、佐世保駅へ17時23分に到着する。

「貨物線を走行! 50系客車で行く門司港から佐世保への旅」は3月8日に実施

「福北ゆたか線を走行! 50系客車で行く熊本から門司港への旅」行程

「貨物線を走行! 50系客車で行く門司港から佐世保への旅」行程

最少催行人員は各日30名。旅行代金は大人・こども(小学生)同額で2万3,800円。幼児(小学生未満)で座席が必要な場合はこども代金が必要。座席は1人2席を用意する。両ツアーとも硬券タイプの記念乗車証が付く。インターネット(JTB-BOKUN予約)で予約を受け付けている。