シャトレーゼは、うさぎやことりをモチーフにした可愛らしい「イースタースイーツ」を、全国のシャトレーゼにて3月15日*より数量限定・期間限定で販売する。

「イースターうみたて卵プリンのアラモード」のみ3月4日(水)より発売中

イースター うさぎのキャロット畑

商品名は、イースター うさぎのキャロット畑。

うさぎが大切に育てたニンジンがたくさん実る畑をイメージした、子供にも喜ばれるイースター限定ケーキ。ふんわりとしたスポンジに、口どけのよいカスタードクリームとカスタード入りホイップクリームを合わせ、苺クリームで仕立てたうさぎのモチーフと、カスタード入りホイップクリームでかたどったニンジンをトッピング。苺シュガーチップやホワイトチョコチップなどを組み合わせ、食感のアクセントをプラスした。

440円。販売期間は、3月15日~ 4月12日。

イースター ことりのおうち

商品名は、イースター ことりのおうち。

ことりの巣をイメージした、見た目にも楽しいイースター限定ケーキ。しっとりとしたココアスポンジに、バナナソースと濃厚なチョコクリームを重ね、チョコクリームや抹茶フィアンティーヌをあしらい、卵に見立てたアーモンドチョコレートと、ことり型のチョコレートをトッピングし、愛らしい「ことりのおうち」を表現した。チョコレートとバナナの組み合わせで、子供にも親しみやすい味わいに仕上げている。

490円。販売期間は、3月15日~ 4月12日。

イースターうみたて卵プリンのアラモード

商品名は、イースターうみたて卵プリンのアラモード。

しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと新鮮な卵で作った焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツをトッピング。ホイップクリームで再現した「イースターバニー」、そして卵に見立てたアーモンドチョコを飾った、イースターにぴったりなプリンアラモード。

432円。販売期間は、3月4日~ 4月24日。

2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション

商品名は、2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション。

ホイップクリームとチョコクリーム、2つの味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを包んだ動物モチーフのケーキをトッピングした、イースター限定のデコレーションケーキ。ことりはやさしい甘さのマンゴー風味クリームで仕上げ、うさぎは甘酸っぱい苺クリームで仕上げた。見た目の楽しさとともに、バラエティ豊かな味わいを楽しめる。

3,900円。サイズは直径17cm。 販売期間は、3月15日~ 4月12日。