菓子専門店のシャトレーゼは、こどもの日を華やかに彩る「こどもの日ケーキ」を全国の店舗にて4月25日より販売する。ライオンやしろくまをモチーフにしたかわいらしいケーキや、こいのぼりデザインのデコレーションケーキなど、子どもが喜ぶラインアップが期間限定で登場するという。

こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション

2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション

ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくばりなデコレーションケーキ。ライオンの中には、ココアスポンジでやさしい味わいのバナナクリームと、甘酸っぱいチョコチップ入りバナナソースを包み込んだ。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味も楽しめる一品だという。

価格:3,890円 / サイズ:直径17cm

販売期間:4月25日〜5月5日



こどもの日 おかしのスイーツトラック

おかしのスイーツトラック

フルーツやチョコレートを運んでいるシャトレーゼのトラックをイメージした、ワクワク感満載のデコレーションケーキ。しっとりとしたスポンジで、ホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けした洋梨と黄桃をサンドし、クリームや色とりどりのフルーツを飾り付けている。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームをたっぷりと味わえるとのこと。

価格:4,320円 / サイズ:13cm×16cm

販売期間:4月29日〜5月5日



こどもの日 アソートデコレーション

アソートデコレーション

苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、家族が集まる日におすすめのアソートケーキ。子どもに喜ばれるクッキーや苺、こいのぼりやかぶとなどをイメージしたチョコレートを飾っている。

価格:4,220円 / サイズ:直径17cm(8カット)

販売期間:4月25日〜5月5日



こどもの日 こいのぼりデコレーション

こいのぼりデコレーション

子どもの健やかな成長を祝って飾られる、こいのぼりをモチーフにしたケーキ。しっとりとしたスポンジで、苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目とひげを表現した。切り分けやすい長方形のケーキは、大人数の集まりにもおすすめだという。

価格:2,380円 / サイズ:長さ18cm

販売期間:4月25日〜5月5日



こどもの日 ひょっこりしろくま

ひょっこりしろくま

海から顔をひょっこりのぞかせているしろくまをイメージしたスイーツ。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、食感のアクセントにナタデココシロップ漬けを入れている。見た目も爽やかで、子どもにも安心なやさしい味わいに仕上げているとのこと。

価格:380円

販売期間:4月25日〜5月5日



こどもの日 かぶとケーキ

かぶとケーキ

子どもに人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブラン。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れた。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾っている。

価格:470円

販売期間:4月25日〜5月5日



こどもの日 フルーツプリンアラモード

フルーツプリンアラモード

こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモード。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾った。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がるという。

価格:496円

販売期間:4月25日〜5月5日

