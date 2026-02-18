シャトレーゼは2月19日、「チョコバッキー カジゴン」(1本108円、6本入594円)を全国でリニューアル発売する。

「チョコバッキー」は、2018年3月の登場以来、シリーズ累計販売数6億本を突破したチョコ入りのアイスバー。一口かじるごとにパリッ、ゴリッ、バキッと、変化する食感が特徴となっている。チョコバッキー カジゴンは、チョコバッキーの周りをチョコでコーティングし、ザクっとした食感をプラスした商品。

今回のリニューアルでは、原料の再選定やアイスの見直しを行った。チョココーティング部分は、混ぜ込む菓子素材を従来のフィアンティーヌとコーンフレークから、フィアンティーヌとシュガーコーンクランチに変更し、軽快な食感はそのままに、よりザクザクとした食感が楽しめるよう改良している。また、バニラアイスのコクをアップさせることで、風味豊かなチョコレートや焼き菓子と調和し、一口ごとに一体感のある味わいを感じられる仕立てにした。

さらに、パッケージもリニューアルに合わせてデザインを調整した。「街に突如出現した最強のチョコバッキー」をコンセプトに、今回新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」がパッケージに登場。背景には稲妻の演出を加え、かじった瞬間の"バキッ"とした力強い衝撃をより想起させるデザインに仕上げた。