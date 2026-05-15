ロッテ、3回で3点リード

3回裏にロッテが打者一巡の猛攻で3得点。佐藤のホームランで2点、ポランコのタイムリーで1点を追加し、オリックスを突き放した。序盤を終えてロッテが3-0とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

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