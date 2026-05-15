ロッテ、3回で3点リード
3回裏にロッテが打者一巡の猛攻で3得点。佐藤のホームランで2点、ポランコのタイムリーで1点を追加し、オリックスを突き放した。序盤を終えてロッテが3-0とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8