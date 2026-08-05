「あの加藤清史郎さんが阪神ファン？しかも副音声に初登場？」と驚いたあなた。

プロ野球観戦の常識を覆すBS12プロ野球中継が、8月6日(木)にセ・リーグ特別編を無料放送！熱狂的阪神ファンとして知られる俳優・加藤清史郎さんが、初の副音声ゲストとして登場し、知られざる“虎愛”を炸裂させます。

私も思わず共感した、タイガース愛が深まる一夜を一緒に楽しみませんか？

阪神ファン歓喜！加藤清史郎の“虎愛”が炸裂する特別編

普段はパーソル パシフィック・リーグ公式戦を中心に放送しているBS12ですが、8月6日(木)は特別編として、JERAセ・リーグ公式戦「横浜DeNAベイスターズvs.阪神タイガース」を生中継！これはセ・リーグファン、特に阪神タイガースファンにとっては見逃せないビッグニュースです！

俳優・加藤清史郎さんが初登場！熱い阪神愛が炸裂！

今回の特別編の副音声ゲストには、なんと俳優の加藤清史郎さんがBS12に初出演します！加藤さんといえば、幼少期からその確かな演技力で注目を集めてきましたが、実は筋金入りの阪神タイガースファンとしても知られています。

彼のコメントを聞けば、その熱狂ぶりが伝わってきます。

「ただただ大好きで、六甲颪を3番まで歌い終わらないと湯船から上がれなかった時代を含めると、20数年間僕の生活の一部である阪神タイガース。こんな形でお仕事でご一緒できることになろうとは思いもしませんでした」

六甲颪を3番まで歌いきるまで湯船から上がれないなんて、どれほどの阪神愛でしょう！彼が副音声でどんな熱いトークを繰り広げるのか、今から楽しみでなりません。









さらに、解説には元阪神タイガースの岩田稔さんも初出演！加藤清史郎さんと岩田稔さんの強力タッグで、タイガースファン向けの副音声放送は、最高の盛り上がりを見せること間違いなしです。

野球観戦が変わる！BS12プロ野球中継の革新的な魅力

テレビ中継で贔屓のチームを応援する時、解説や実況が「相手チーム寄り」だと感じて、少しモヤモヤした経験はありませんか？そんな長年の悩みを、BS12 トゥエルビが見事に解決してくれました。

無料放送にも関わらず、ホームとビジター、それぞれのファンが心ゆくまで楽しめる、革新的なプロ野球中継を提供しているんです。

まさに「野球ファンの夢」を叶える！デュアル実況解説システム

私がこの中継で最も注目しているのは、その類を見ない 「主音声」と「副音声」のデュアル実況解説システムです。

: ホームチームのファン向けに、おなじみの解説・実況で試合を盛り上げます。: ビジターチームのファン向けに、そのチームを応援する解説者やゲストが登場！

これはまさに、野球ファンの「あったらいいな」を具現化したサービスですよね！アウェイ戦でも、まるでホームスタジアムにいるかのような一体感で応援できる。応援スタイルは人それぞれですが、これなら誰もが自分らしく試合を楽しめるはずです。

試合後は「どこよりも早い二次会」で興奮を分かち合う！

そして、試合終了後のお楽しみが 「どこよりも早い二次会」 です！主音声と副音声の解説者が一堂に会し、ホームとビジター両方の視点から「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに、まるで居酒屋で語り合うような和やかなトークを繰り広げます。

この企画、本当に素晴らしいと思いませんか？試合の余韻に浸りながら、プロの視点から試合を振り返るのはもちろん、普段は交わることのない両チームのファン視点がぶつかり合うことで、新たな発見があるかもしれません。X（旧Twitter）では【#ホーム応援】と【#ビジター応援】で視聴者からのメッセージも募集しているので、ぜひ参加して一緒に盛り上がりましょう！

しかも、全て「無料」で楽しめる！

これだけ充実した内容にも関わらず、BS12は全国無料放送。追加費用なしで、これだけ質の高いプロ野球中継が楽しめるのは、本当に「コスパ」という言葉では片付けられないほどの価値があります。









8月6日(木)「横浜DeNAベイスターズvs.阪神タイガース」放送詳細

: 8月6日（木）17:44放送開始(横浜DeNAベイスターズ応援)

解説：三嶋一輝

実況：槇嶋範彦

(阪神タイガース応援)

解説：岩田稔

ゲスト：加藤清史郎

実況：馬野雅行

これはもう、ベイスターズファンもタイガースファンも、それぞれの応援スタイルで存分に楽しむしかないですよね！

BS12 トゥエルビとは？視聴方法も簡単！

「BS12 トゥエルビ」は、三井物産株式会社が100％出資する、24時間全国無料放送のBS放送局です。スポーツ中継はもちろん、大人の趣味教養番組など、幅広いジャンルの上質なエンターテインメントを提供しています。

BS放送対応のテレビをお持ちなら、 「BS + 12ボタン」 を押すか、リモコンのチャンネル番号 「222チャンネル」 を選ぶだけで視聴できます。まだ見たことがないという方も、ぜひ一度この機会にBS12プロ野球中継を体験してみてください。きっと、その魅力にハマるはずです！

直近のプロ野球中継スケジュールもチェック！

8月以降も、BS12プロ野球中継は熱い戦いをお届けします！

埼玉西武ライオンズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：金子侑司

実況：寺島啓太

【副音声】ゲスト：上杉あずさ、松下由依

実況：田中大貴

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.オリックス・バファローズ

【主音声】解説：礒部公一

実況：槇嶋範彦

【副音声】解説：佐藤義則、辻󠄀発彦

実況：田中大貴

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

まとめ：野球をもっと深く楽しむならBS12へ！

ホームとビジター、それぞれのファンが楽しめる革新的な「デュアル実況解説」、試合後の興奮を分かち合う「どこよりも早い二次会」、そして何より「無料」でこれら全てが楽しめるBS12プロ野球中継。

特に8月6日(木)の「横浜DeNAベイスターズvs.阪神タイガース」は、加藤清史郎さんの熱い阪神愛が炸裂する副音声に期待が高まります。これはもう、野球ファンなら絶対に見逃せない一夜となるでしょう。

さあ、あなたのテレビで「BS+12ボタン」、または「222チャンネル」をプッシュ！BS12と一緒に、今年のプロ野球シーズンを最高に楽しみましょう！

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BS12プロ野球中継 公式サイト: https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/

BS12プロ野球中継 公式X（旧Twitter）: https://x.com/twellv_baseball

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