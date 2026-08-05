「自分らしい生き方は、その髪に表れる」──この言葉に共感する全ての人へ。アーティスト渋谷すばるさんと、オトナ女性の髪の品格を支える「スカルプDボーテ」のコラボレーション第2弾が、いよいよ本格始動しました！彼の独特な世界観が詰まった新ビジュアルから、思わずクスリと笑ってしまうオリジナルグッズ、そして限定特典まで、見逃せないキャンペーンの全貌を徹底解説します。あなたも渋谷すばるさんの「飾らない魅力」に触れ、自分らしい美しさを手に入れませんか？

渋谷すばる×スカルプD ボーテ：個性を映す「髪の品格」

皆さんは「自分らしい生き方」と聞いて、何を思い浮かべますか？ 髪型ひとつとっても、そこに個性が宿るように、私たちは日々の選択の中で自分らしさを表現しています。そんな「自分らしさ」を体現するアーティスト、渋谷すばるさんと、オトナ女性の髪の品格を支えるスカルプD ボーテのコラボレーションから、新たな魅力が詰まった情報が届きました！

2026年8月5日より、渋谷すばるさんの新ビジュアルが公開され、同時に第2弾となるオリジナルグッズキャンペーンもスタートします。彼の独特な感性が光るネーミングのグッズは、ファンならずとも思わず笑顔になってしまうはず。一体どんなアイテムが登場するのでしょうか？

なぜ渋谷すばるがアンバサダーに？ ブランドが共鳴した「生き様」

そもそも、女性向けヘアケアブランドである「スカルプD ボーテ」が、なぜ男性アーティストの渋谷すばるさんをブランドアンバサダーに迎えたのでしょうか？ そこには、両者の深い共鳴がありました。

スカルプD ボーテは、頭髪クリニックに通う患者さんの声から生まれた、髪と頭皮の専門的知見に基づいたヘアケアブランド。特に「オトナ女性の髪の品格を叶える」ことを目指しています。

一方、渋谷すばるさんは、グループ活動を経て2019年からソロアーティストとして新たな道を歩み始めました。そのキャリアの節目ごとに、ロング、坊主、ショート、パーマと、髪型を大胆に変えながら、その時々の「自分自身」を表現し続けています。飾らない言葉で歌い続け、自分を曲げずに走り続けてきた渋谷さんの生き方は、まさに「自分らしさ」そのもの。

日々のケアの積み重ねが、自分らしい髪、そして自分らしい生き方を作っていくというブランドの想いと、渋谷さんの偽らない生き方が深く重なり、今回のアンバサダー就任へと繋がったのですね。この背景を知り、ブランドのメッセージに一層の説得力を感じました。

「飾らない自分」を映し出す新ビジュアル：渋谷すばるのメッセージ

今回公開された新ビジュアルを見て、私がまず感じたのは、渋谷すばるさんの「偽りのない、まっすぐな強さ」でした。

第1弾と同じベージュトーンのセットアップを身にまといながらも、今回は背景に撮影現場の照明機材やスタジオの様子があえてそのまま写し出されています。作り込まれた世界観ではなく、スタジオの"素の空気"を残すことで、飾らないまま自分自身と向き合う渋谷さんの姿が、より鮮明に浮かび上がってくるんです。

まっすぐ前を見据える力強い眼差しと、指先にそっと視線を落とす繊細な所作からは、自然体でありながらも、自身の時間と真摯に向き合う静かな集中力が伝わってきます。これはまさに「自分らしい生き方は、その髪に表れる。」というブランドコピーを、渋谷さん自身が体現しているかのよう。舞台裏まで隠さず見せるという構成そのものが、彼の"自分らしくあること"を深く印象づけるビジュアルだと感じました。

渋谷すばるのセンスが炸裂！ 奇跡のネーミンググッズ第2弾

さて、前回のキャンペーンで話題を呼んだ「渋谷すばるさん独特のネーミングセンス」が、今回も炸裂します！ 2026年8月5日(水)10:00より、オリジナルグッズ第2弾付きの限定セットが販売されます。

まずは、キャンペーン詳細をチェックしましょう。

キャンペーン概要

【アンファーストア先行】2026年8月5日（水）10:00～9月1日（火）9:59

【楽天・Amazon】2026年8月10日（月）10:00～9月1日（火）09:59

アンファーストア

楽天市場

Amazon

ここからが本番！ 渋谷さん命名のオリジナルグッズを一つずつ見ていきましょう。

1. 「鏡とは、何を映し出すものなのか。」（缶ミラーB）

この哲学的すぎるネーミング、渋谷さんらしさが全開ですね！ コラボビジュアルを使用した限定デザインの缶ミラーは、裏面が鏡になっているので、普段使いにもぴったり。手鏡として使うたびに、「鏡とは、何を映し出すものなのか…」と深遠な問いを投げかけられる体験は、他では味わえないはずです。

2. 「足首と手首に付けてかくれんぼ」（コイルブレスレットB）

こちらも斜め上を行くネーミング！ アクリルキーホルダー付きのコイルブレスレットは、ヘアゴムとしてはもちろん、ライブでペンライトに付けてアクセントにするのも良さそうです。まさか足首にまで、とは思いつきませんでした（笑）。ユニークな発想が楽しいアイテムですね。

3. 「ランダムでお金が入ってるかもしれません（本当）」（限定デザインポーチ）

「かもしれません（本当）」の部分がツボです！ コラボロゴがデザインされた限定ポーチは、裏面がメッシュ素材になっており、スカルプD ボーテの電気ブラシやエストロジーといったケアアイテムも収納可能。お金が入っていたらラッキーですが、もし入っていなくても、このネーミングだけで満足できそうです。

あなたの髪に「品格」を：目的別おすすめ商品セット

これらのユニークなオリジナルグッズは、スカルプD ボーテの対象商品セットを購入することで手に入ります。ご自身のヘアケアニーズに合わせて、最適なセットを選んでみてください。

セット名 価格（税込） セット内容 特典グッズ ① スペシャルインバスケアセット （渋谷さんイチ推し！／限定100セット） 24,950円 薬用シャンプー＆トリートメントパック、スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ 缶ミラーB、コイルブレスレットB、限定デザインポーチ ② 集中スカルプケアセット 16,980円 メディカルエストロジー スカルプセラム、薬用シャンプー＆トリートメントパック 缶ミラーB、限定デザインポーチ ③ ベーシックスカルプケアセット 9,000円 薬用シャンプー＆トリートメントパック 限定デザインポーチ

※各セットとも【ボリューム／モイスト】2つの組み合わせから選べます。購入ページで選択を間違えないようご注意ください。

購入方法のヒント

アンファーストアでの購入が最も早く、かつ後述のポスタープレゼント企画の対象となります。

特典グッズは数量限定の可能性が高いので、早めの購入がおすすめです！

見逃せない限定特典！ ポスター＆ハンズ限定ミラー

さらに、今回のコラボレーションでは、オンラインと店舗で異なる限定特典が用意されています。

抽選で当たる！ 第2弾ビジュアルポスタープレゼント企画

アンファーストアで対象商品を購入し、特設ページ内の商品説明動画を最後まで視聴した方の中から、抽選で50名様に「第2弾ビジュアルポスター」がプレゼントされます。あの飾らない渋谷さんの凛としたビジュアルが自宅に飾れるチャンス！ これはファンにはたまらない企画ですね。

ハンズ限定オリジナル缶ミラーも登場！

「オンラインストアだけじゃなく、実際に手に取って選びたい！」という方もご安心ください。全国のハンズ各店でも、特別なキャンペーンが実施されます。

ハンズ全店（一部取り扱いのない商品あり）2026年8月7日（金）～9月3日（木）期間中、対象商品を税込9,000円以上ご購入で、をその場でプレゼント。ハンズで取り扱いのあるスカルプD ボーテシリーズ商品（組み合わせ自由、フワリーシリーズは対象外）

オンラインストアの缶ミラーとはデザインが異なるのでしょうか？ これは両方ゲットしたくなりますね！ 景品は無くなり次第終了なので、お早めに！

渋谷すばるの魅力をさらに！ ファンミ出展＆大型交通広告

この夏、渋谷すばるさんの活動はヘアケアの枠を超えて、さらに広がります。

ファンミーティング協賛＆会場限定ノベルティ

2026年8月14日（金）、15日（土）にZepp Haneda（東京）で開催される渋谷すばるさんのファンミーティングに、スカルプD ボーテのブース出展が決定しました！

イベント会場では夏向けのヘアケア商品が購入できるほか、現地で購入するとコラボロゴ入りアイテムやクリアファイルなど、会場限定のノベルティがプレゼントされます！ ファンミーティングに参加される方は、ぜひブースに立ち寄って、会場でしか手に入らない特別なアイテムをゲットしてくださいね。（オリジナルグッズ付き限定セットはWEB限定販売なのでご注意を！）

JR浜松町駅に大型交通広告が登場！

ファンミーティング開催を記念して、大阪に続き、今度はJR東日本 浜松町駅にて、渋谷すばるさん×スカルプD ボーテの大型ポスター広告が掲出されます。

2026年8月10日（月）～16日（日）JR東日本 浜松町駅

浜松町駅を利用する方、都内近郊にお住まいの方は、この機会にぜひ、渋谷さんの凛とした表情を大画面で堪能してみてください！

「スカルプD ボーテ」とは？ 予防医学から生まれたヘアケア

今回のコラボで興味を持った方もいるかもしれないので、「スカルプD ボーテ」についてもう少し掘り下げてみましょう。

このブランドは、2008年の誕生以来20年以上にわたり、頭髪クリニックに通う患者さんの声と、髪を育てる土壌である「頭皮」のケアに着目し続けています。特に「女性ホルモンと髪」に関する専門的な知見に基づき商品を設計しているのが特徴です。

女性の髪の悩み、例えば「ボリュームが出にくい」「パサつきが気になる」といった問題に寄り添うだけでなく、ツヤやまとまりのある美しい髪へと導くことで、まさに「オトナらしい品格を髪にまとわせる」ことを目指しているとのこと。

ただ髪を洗う、潤すだけでなく、その先の「自分らしい美しさ」や「品格」までをもサポートしてくれる、頼りになるヘアケアブランドなんです。

アンファー株式会社：予防医学を掲げるトータルヘルスケア・カンパニー

スカルプD ボーテを展開するアンファー株式会社は、1987年設立の「予防医学」をタグラインに掲げるトータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との連携を密にし、商品開発を行っているとのこと。

単なる美容品ではなく、「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイル全体をサポートする企業姿勢は、スカルプD ボーテの「髪の品格を叶える」というコンセプトにも通じるものがありますね。

まとめ：自分らしい美しさを手に入れよう

渋谷すばるさんとスカルプD ボーテの今回のコラボレーションは、単なる商品プロモーションにとどまらず、「自分らしい生き方」という深いメッセージを私たちに届けてくれています。

飾らない、まっすぐな渋谷さんの魅力を堪能できる新ビジュアル、そして彼の独特のネーミングセンスが光るオリジナルグッズは、ファンならずとも心が躍るものばかり。夏に向けたヘアケアを検討している方も、この機会にスカルプD ボーテのアイテムを試してみてはいかがでしょうか。

キャンペーン期間は限定されていますので、気になるアイテムがある方はぜひ公式情報をチェックして、お気に入りのセットを手に入れてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。