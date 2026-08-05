日常の喧騒から離れ、心ゆくまで自分だけの時間を過ごしたい。そんな願いを叶える極上の隠れ家が、さいたま新都心に誕生しました。「THE MARK GRAND HOTEL」がこの夏、プライベートサウナ付き客室とジャズの生演奏が響くナイトカフェをオープン。都会の真ん中で、心と体を深く「ととのえ」、五感を潤す贅沢なリトリート体験をご紹介します。

都会の喧騒を忘れ、五感を解き放つ隠れ家へ：THE MARK GRAND HOTELが提案する「アーバンリトリート」の新境地

さいたま新都心のランドマーク「THE MARK GRAND HOTEL」が、この夏、全く新しい滞在体験をスタートさせました。ホテル初のプライベートサウナ付き客室の誕生、そしてジャズの生演奏を愉しむ 「sereno NIGHT CAFE」 の始動。これらは、忙しい日常から離れ、心身の“余白”を取り戻したいと願う私たちにとって、まさに理想的な「アーバンリトリート（都会の隠れ家）」となる予感に満ちています。

ここまでパーソナルな「ととのい」体験や、五感を刺激する文化的な夜を提案するホテルは珍しいと感じました。今回のリニューアルは、単なる改装に留まらず、宿泊客一人ひとりのウェルビーイング（心身の健康と幸福）を深く追求した、ホテルの新たな哲学を感じさせます。

【目玉！】心身を“ととのえる”極上体験！プライベートサウナ付き客室「PRIVATE SAUNA」の魅力

今回の大注目は、何と言ってもホテル初のプライベートサウナ付き客室「PRIVATE SAUNA」 です！9階フロアを全面改装し、2026年8月1日よりリニューアルオープン。客室で「ととのい」体験が完結する、大人のための贅沢な空間が誕生しました。

自分だけの特別な「ととのい」空間

「PRIVATE SAUNA」という名の通り、ここはまさに自分だけのサウナ空間。広々とした57平米のゆとりある空間で、心ゆくまでリラックスできます。キングサイズベッド（120cm幅のツインベッドを繋げた240cm幅）で最高の寝心地を約束し、ソファベッドを活用すれば最大4名まで滞在可能です。

本格派も納得の「北欧産キャビンサウナ」

本格的なサウナ体験を追求するため、客室に導入されたのはtotonou Japan株式会社が手掛ける北欧産キャビンサウナ。最高温度110度まで好みの温度に設定でき、ロウリュも可能です。熱した石に水をかけて蒸気を発生させるフィンランド式サウナの楽しみ方「ロウリュ」で、心地よい湿度と香りに包まれる究極のリラックスを体験できます。さらに、氷を用いて好みの温度に調整できるアイスバスも完備されており、人目を気にせず最高のクールダウンを堪能できるのは、まさに「ととのい」に欠かせない要素です。

支配人の田口恵美さんは、「忙しい日常のペースから少し離れ、自分自身と向き合い、本来のリズムを取り戻せるホテルを目指している」と語っています。まさに、このプライベートサウナ付き客室は、その想いを形にしたものと言えるでしょう。

もう一つの贅沢！ジャズの生演奏が響く「sereno NIGHT CAFE」

心身を解放するだけでなく、五感をも刺激する新しい試みが、1階のオールデイダイニング「sereno（セレーノ）」で始まります。それが、毎月定期的に開催されるJAZZ NIGHTイベント 「sereno NIGHT CAFE （セレーノ ナイト カフェ）」 です。

ホテルの巨大なポストモダン建築がもたらす「物理的余白」を活かしたこの空間は、外側の喧騒から離れ、本来の内側のリズムへと調律できる場所。ジャズの生演奏が流れる中、ディナーはもちろん、こだわりのデザートやコーヒー、ワインやカクテルを、その日の気分に合わせて自由に楽しむことができます。

食後の一杯を片手に、心地よいジャズに身を委ねる…そんな贅沢な夜の過ごし方が頭に浮かびます。特別な日のディナーだけでなく、ふらりと立ち寄って音楽を楽しむ。これこそが、THE MARK GRAND HOTELが提案する新しい「夜の愉しみ方」です。

【sereno 概要】

THE MARK GRAND HOTELってどんなホテル？

：THE MARK GRAND HOTEL 1 F：TEL 048-600-5515（レストラン代表）ブレックファースト 7:00～9:30（L.O）ランチ 平日 11:30～14:00（L.O）／土日祝 11:00～14:00（L.O）アフタヌーンティー 平日 11:30～16:00（L.O）／土日祝 11:00～16:00（L.O）ディナー 17:00～20:30（L.O）バー 17:00～22:00（L.O）

JR「さいたま新都心駅」から連絡通路で徒歩約10分という好立地に立つ「THE MARK GRAND HOTEL」。ポストモダンをコンセプトにした曲線美が特徴的な外観は、まさにこの街のランドマークとして記憶に刻まれます。

このホテルを運営するのは、ウェディング事業で培ったホスピタリティをホテルやレストランにも展開する株式会社Plan･Do･See。そして今回、Plan･Do･Seeが手掛けるホテルを束ねる統一ブランド「PDS HOTELS」へ正式に加入しました。「Our Uniqueness, Our Aesthetics（私たちらしさ、私たちの美学）」というフィロソフィーを掲げるPDS HOTELSの一員として、THE MARK GRAND HOTELは、この土地や建物の歴史、ストーリーを尊重しつつ、訪れる人々の人生がより豊かになるようなおもてなしを追求しています。

さらなる上質を求める方へ：既存の「グランドフロア」も要チェック！

今回の9階リニューアルに加え、昨年2023年に先行してリニューアルを完了した13・14階の 「グランドフロア（GRAND FLOOR）」 も引き続き魅力的な選択肢です。ホテルの建築時からのポストモダンなコンセプトを継承した高いデザイン性と、ゆとりのある構造が特徴。

「PRIVATE SAUNA」客室と合わせて、日常の喧騒から離れて心身を解き放ち、明日への活力を蓄える「ホカンス（ホテルで過ごす休暇） 」にふさわしいプレミアムな選択肢として、これからもゲストに極上のひとときを提供し続けてくれるでしょう。あなたなら、どちらのフロアで「ホカンス」を楽しみますか？

都会の真ん中で見つける、あなただけの「余白」を

THE MARK GRAND HOTELが目指すのは、「この街で過ごす時間そのものが旅の目的となるような、新しい滞在価値」の創造。プライベートサウナでの究極のデトックス、ジャズが彩る夜カフェでの文化的な癒やし、そして洗練されたグランドフロアでの贅沢な休息。

これら全てが融合し、まさに都会の真ん中に、心と身体を調律する「アーバンリトリート」が誕生したと言えるでしょう。週末のホカンスや特別な記念日、あるいは日常に少し疲れた時、このホテルはきっと、あなたに最高の“余白”を与えてくれるはずです。ぜひ一度、この新しい魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

【THE MARK GRAND HOTEL 概要】

：TEL 048-601-1111（ホテル総合）：埼玉県さいたま市中央区新都心3-2：JR「さいたま新都心駅」改札口より連絡通路にて徒歩約10分：全149室（全20タイプ）：客室、メインダイニング、バーラウンジ、宴会場（12会場）、スパ、プール、ジム

【totonou Japan株式会社 概要】

「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに掲げるサウナスタートアップ。北欧・エストニアと日本を中心に活動し、ホテルをはじめとする多様な施設へ累計1,000台を超えるサウナを導入しています。

【PDS HOTELS オフィシャルブランド】

「Our Uniqueness, Our Aesthetics（私たちらしさ、私たちの美学）」というフィロソフィーを掲げるホテルブランド。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。