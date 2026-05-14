京王電鉄は、2026年度の鉄道事業設備投資計画を発表した。設備投資額は総額438億円。新型通勤車両2000系を2編成導入するほか、通勤車両9000系のリニューアル、自動運転(ワンマン運転)に向けた車両工事、省エネ性能向上に資する機器更新などを進める。

新型通勤車両2000系は、車いす・ベビーカー利用者らが安心して利用できる「ひだまりスペース」を5号車に設置している。2026年度は2編成を導入する。既存の通勤車両も9000系1編成をリニューアル。各号車にフリースペースを設置するほか、一般座席の縦握り棒を増設し、優先座席の縦握り棒にディンプル加工(滑り止め加工)を施す。

車両機器の省エネ化も進める。すでに全営業車両で環境性能の高いVVVFインバータ制御化を完了しているが、さらに省エネ性能の高いVVVFインバータ制御装置へ更新し、運転用電力の削減を図る。2026年度は通勤車両8000系1編成(10両編成)で実施する。

なお、新型通勤車両2000系では、最新の省エネ半導体(フルSiC素子)を用いた新型VVVFインバータ制御装置を導入。9000系のリニューアルでも、フルSiC素子を用いた新型VVVFインバータ制御装置やSIV装置(車両用補助電源装置)を更新し、消費電力のさらなる削減を図る。車両機器情報データを活用し、京王線での省エネ運転も進めるとしている。

自動運転設備を活用したワンマン運転に向けての整備も推進する。将来予測される生産年齢人口の減少や働き方改革の進行を見据え、井の頭線は2020年代後半、京王線は2030年代中頃の実施を予定している。これに向けて、2026年度は井の頭線の地上設備整備の進捗を踏まえ、自動運転の実証試験区間を拡大するとともに、車両工事を推進するとのこと。

その他、所要時間短縮に向けた抜本的なダイヤ改正に必要な整備を進める。「京王ライナー」についても、現在の均一料金を需要に応じた適正価格へ見直すなど、柔軟な運用を可能とするシステム改修を進めるとしている。