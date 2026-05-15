通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」で、世界的アーティスト、エド・シーランのライブ映像『Ed Sheeran - Live at iTunes Festival』が、5月15日から8月14日まで無料配信される。

『Ed Sheeran - Live at iTunes Festival』

今回配信されるのは、2014年にイギリスで開催されたApple主催「iTunes Festival」でのライブ映像。再生時間は約1時間44分で、「Thinking Out Loud」などの代表曲を携え、ギターとループステーションだけで満員の観客を圧倒するパフォーマンスを楽しめる。

2011年のメジャーデビュー以降、「Shape of You」「Perfect」などで世界的ヒットを記録してきたエド・シーラン。足元のペダルでギターの音やリズム、コーラスをその場で録音・再生し、重ねていく「ルーパー（Loop Station）」を駆使したパフォーマンスでも知られ、たった一人でバンドのような音の厚みを生み出すステージで、世界中のファンを魅了してきた。

「みるハコ」では、カラオケルームならではの迫力ある音と映像で、そのステージがよみがえる。プライベート空間で飲食を楽しみながら、気の合う仲間とライブさながらの臨場感を味わうことができる。

対象店舗は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している店舗で、料金は無料(※別途室料)。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、映画・アニメなどを視聴できるサービス。映像とともに会話や飲食を楽しめるプライベート空間として、同じ趣味の仲間と盛り上がりたい人や、没入できる空間を求める人に向けて展開している。