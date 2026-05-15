「すっかり大人に」俳優の鈴木福が、自身のSNSで運転免許を取得したことを報告。マニュアル免許取得までの苦労も明かし、“成長した福くん”の姿に驚きの声が広がっている。

鈴木福

鈴木福、運転免許証の写真を公開

4月29日にXを更新した鈴木は、「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を……」と自身の名前にちなんだ日にち(語呂)に合わせて「運転免許を取得しました!」と運転免許証を公開。交付日は「令和8年4月9日」と記されており「#よいふくの日 #限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とマニュアル免許を取得したことを伝えている。

また、4月30日には同投稿を引用し、「教習受けながら坂道でエンストする度、減速チェンジの度に、ATにすれば良かったと後悔してました……笑」とマニュアル免許の取得に苦戦した思い出を振り返った鈴木。「でも車の動かしてる感を学べたことはとても大きかったし、楽しかったです!」と喜びを語った。

この投稿には「福くんが車運転してるなんて感慨深い」「あんな小さかった福くんが……!」「すっかり大人になっていると実感」「福くんもそんな年齢なんだ」といった声も寄せられ、現在までに1,900万回表示を超えている。