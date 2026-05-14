神奈川県出身・日向坂46宮地すみれが明かす“日産スタジアム”の思い出「小学生の頃に運動会みたいなことを…」

5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティの遠山大輔と元日向坂46の潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 12時台は、ゲストに日向坂46・2代目キャプテンの髙橋未来虹さんと、四期生・宮地すみれさんをお迎えしました。本記事では、神奈川県出身の宮地さんが、チビリンピックの会場となった日産スタジアムの思い出を語った模様を紹介します。遠山：宮地さんは神奈川県出身？宮地：はい、そうです。遠山：ここ（チビリンピックの会場となった）日産スタジアムについて、何か思い入れはありますか？宮地：あります！ 私、横浜F・マリノスのサポーターなんですよ。遠山：今日（観客のなかに）マリノスのタオルを持っている方もいらっしゃいますよ。髙橋：すごい！宮地：ありがとうございます～！ だから、ここにはサッカー観戦でもたくさん通っていますし、神奈川県（横浜市）の子は、小学生の頃に日産スタジアムで踊ったり、運動会みたいなことをしたんですよ。遠山：え!? フィールド上で？髙橋：めっちゃ贅沢！宮地：そうなんです。これ分かる方いるかな～？髙橋：手を挙げている方もいらっしゃる！宮地：横浜市歌に合わせて踊るんですけど。遠山：横浜市歌？潮：あるよね！潮・宮地：“わが日の本は島国よ♪”観客：パチパチ（拍手）。宮地：恥ずかしい（笑）。ほかにも大縄跳びの大会があったりして、小さい頃もたくさん行っていたので、とても思い入れがある会場に帰って来られてうれしいです！遠山：そうなんだ。じゃあ、お越しいただいている皆さんも（日産スタジアムの）フィールドで踊ったりした方も……あっ、すごくいらっしゃる！宮地：うれしいです～！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026放送日時：5月5日（火・祝）11:30～13:00パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里12時台・髙橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/chibi2026/