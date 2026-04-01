大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は4月1日より、本鮪大とろや春のおすすめかつおを楽しめるフェア「旨さ満開、杉玉の春 大とろ×かつお」を開催する。春の門出を祝うハレの日に相応しい贅沢な寿司や、お酒が進む一品料理をお手頃な価格で提供するという。

鮨 酒 肴 杉玉「旨さ満開、杉玉の春 大とろ×かつお」

脂の甘みがとろける本鮪大とろ。ボリューム満点の鉄火巻きが登場

ハレの日の主役として、本鮪大とろをふんだんに使用した「はみ出しちゃった、本鮪大とろ 鉄火巻き」(759円)を提供する。口の中でとろける脂の甘みと旨みが特長の大とろを、器からはみ出すほどのボリュームで盛り付けた贅沢な一皿だ。刻みたくあんと大葉を合わせることで、さっぱりと味わえるという。

また、「本鮪大とろ 食べ比べ 2貫 塩すだち・漬け」(649円)は、紅塩とすだちで仕立てた1貫と、生醤油で漬けてごまをトッピングした1貫の2種類を堪能できる。

本鮪大とろ 食べ比べ 2貫 塩すだち・漬け(649円)

旨みの強い大ぶりなかつお。濃厚な卵黄醤油や一品料理で堪能

今回のフェアでは、7kg以上の大ぶりなかつおを使用したメニューも登場する。「かつお卵黄醤油 食べ比べ 2貫 ピリ辛ユッケ風・おかかマヨ」(319円)は、ピリ辛ユッケだれとおかかマヨの2種類の味わいに特製卵黄ソースを合わせた濃厚な一皿だ。

かつお卵黄醤油 食べ比べ 2貫 ピリ辛ユッケ風・おかかマヨ(319円)

一品料理では、期間限定の「かつおのしぐれ煮」(439円)のほか、通常販売商品として「レバ刺しみたいな、かつお」(439円)や「味噌クリームチーズとガーリックが決め手の、漬けかつお」(549円)もラインナップされる。

春らしい香りの日本酒「美丈夫 純米吟醸 春酒」が新登場

料理に合わせるお酒として、高知県の濵川商店が醸す「美丈夫 純米吟醸 春酒」(539円)が同日より登場する。春らしい軽やかでフルーティーな香りと、スッキリとしたキレのある後味が特長だ。特に「レバ刺しみたいな、かつお」とのペアリングが推奨されている。提供は20歳以上に限り、ディナータイムでの販売となる。

美丈夫 純米吟醸 春酒(539円)

なお、杉玉 名駅三丁目ではフェア商品の取り扱いがないとのことだ。

「#杉玉大とろ鉄火キャンペーン」でドリンク1杯プレゼント

フェア期間中、「はみ出しちゃった、本鮪大とろ 鉄火巻き」を注文し、指定のハッシュタグをつけてSNSに写真を投稿した人を対象としたキャンペーンを実施する。

◆キャンペーン期間: 2026年4月1日〜27日

◆応募方法: 「#杉玉大とろ鉄火キャンペーン」と杉玉アカウントへのメンションをつけてXまたはInstagramに投稿

◆賞品: 500円以下のドリンク1杯をその場でプレゼント

※2,500円以上の利用が条件。お持ち帰り対象外。他クーポンとの併用不可。

