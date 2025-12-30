「粗品のことめっちゃ聞かれる」あの、最近の“困りごと”を告白

歌手でタレント・あのが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。最近、“困っていること”を打ち明けた。

周囲には「知りません」「会ってないです」と返答

ウエストランド・井口浩之、紅しょうが・熊元プロレスをゲストに迎えた同放送。『M-1グランプリ2025』の話題になり、「敗者復活で誰に入れたか教えてくださいよ」「知りたい!」と詰め寄られた井口は、「教えれるか!」と一蹴。今大会で、敗者復活戦の審査員を務めた井口だが、「それでなくても、憶測で怒ってくるんだよ。僕に。“お前のせいでミキが行けなかった”だの。よく憶測で怒れるな、お前ら。ダメだ、そんなことしちゃ!」と怒りをにじませ、「“なんで名前を明かさないんですか?”とか、僕に言われても知らない。そんなの『M-1』に言ってくれよ」とぼやいた。

一方のあのも、『M-1』について、「すごかった」と感嘆しつつ、「『THE W』もすごかったし。ヒリヒリして……」と大会オブザーバーを務めた『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』を回顧。すると、井口は、「今日、スポーツ選手がいっぱい集まるアワードみたいな。サッカー選手のレジェンドとか、引退された方もいっぱい」とこの日の仕事について明かしつつ、「その選手たちが、“粗品のあれって本気なんですか?”みたいな。やっぱ影響力すごいなっていうか。何のことより、それを聞いてきた。“粗品のあれはどうなのか?”って。知らないし! 僕に聞かれても……」と吐露した。

今年の『THE W』では、審査員を務めた霜降り明星・粗品の鋭い批評が話題を独占。ファンから“そしあの”と称され、粗品と仲が良いとされるあのだが、「僕もめっちゃ聞かれる。粗品のこと全部、僕に聞けば、ホントのことがわかるって思われて……。めっちゃ聞かれる」と苦笑いで告白。粗品のことを聞かれることがあまりに多く、「“知りません”みたいな。“会ってないです”って言って。会ってないの、ホントに」と明かすと、井口も、「そうね。僕も会ってないし、わかんないから」と同調していた。

