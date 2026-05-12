ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+」にて、King ＆ Princeの新トラベルバラエティ番組『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』を6月より独占配信する。

King ＆ Princeの2人

10日、東京・e-sports 銀座 studioで開催されたディズニープラスの新番組発表イベントで、本作の配信がサプライズ発表された。会場には約90人のファンが集結し、永瀬廉と高橋海人が登壇すると歓声と拍手が沸き起こった。

永瀬は「短い時間ですが、みなさんと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います」と挨拶。髙橋も「今日はワクワクする発表ができるんじゃないかと、僕もドキドキしています」と笑顔を見せた。髙橋は「ディズニープラスのヘビーユーザーなので、自分たちの番組が観られるのは本当にうれしい」と喜びを語った。

永瀬廉

本番組は、ロサンゼルスを舞台に、突然告げられる＜まちあわせミッション＞に挑戦しながら街を巡るトラベルバラエティ。台本や演出は一切なく、等身大のリアクションと素顔が映し出される。毎週1話ずつ、全9話が配信される予定で、永瀬は「ちょっとしたレギュラー番組感覚で楽しんでもらえると思います。この夏はディズニープラスで毎週“まちあわせ”しましょう」と呼びかけた。

サンタモニカ・ピアやハリウッドなど、LAの名所も多数登場。永瀬は「本当に素敵な場所ばかりで、僕たちのリアクションも楽しんでもらえるはず」と見どころを紹介。一方の髙橋は「スタッフさんから“台本も演出もない”と聞いて、“これはガチだな”って思いました」と振り返り、リラックスした2人の姿が楽しめることを明かした。

ミッションは回を追うごとに難易度が増し、終盤にはLAの街を駆け巡るスケール感のある挑戦も待ち受けるという。髙橋は「海外だと、普段一緒にいても知らなかった廉の一面が見えてきて、お互いの存在の大きさを改めて実感しました」と語り、永瀬も「LAの人たちはリアクションが大きくて、自然と自分も“LA仕様”になっていました」と話した。

高橋海人

最後に髙橋は「台本なしでLAを旅する、僕たちの素の姿を楽しんでください。一緒に旅行した気分になれる番組です」と呼びかけ、永瀬も「笑いも、グッとくる場面もあります。みなさんの感想を聞くのが今から楽しみ」と締めくくった。