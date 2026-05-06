日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、きょう6日(19:00～)に放送される。MCをSnow Manの渡辺翔太と波瑠が務め、“感謝”をテーマに合計100曲の「ありがとう」ソングを紹介。King ＆ Prince、なにわ男子、Ado、NiziUらのステージに加え、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manら時代を彩る名曲も届けられる。

歌唱アーティストとして、AIは日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。主演を務める志尊淳からのメッセージも届けられる。

Adoは、自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージとなる。

King ＆ Princeは、SNSでも大ヒットしたダンスナンバー「Theater」を披露。5月23日に8周年を迎えるキンプリに向け、ファンから寄せられた“ありがとうエピソード”も紹介される。

なにわ男子は、5周年スペシャルメドレーを披露。「サチアレ」と、5周年1発目のシングル「HARD WORK」を2曲続けて歌唱し、最後には投票で決定した「言葉の贈り物」も。なにわ男子からのサプライズメッセージにも注目だ。

今年デビュー35周年を迎える観月ありさは、小室哲哉に「ぜひお願いします」と頼んで制作してもらった「TOO SHY SHY BOY!」を歌唱する。

M!LKは、数々のアーティストたちもSNSで振り付けを踊っている「爆裂愛してる」を披露。話題の「ば・く・れ・つ」タイムに注目だ。

緑黄色社会は、水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした「章」を披露。同ドラマ主演の波瑠も「この曲にいつも励まされている」とコメントしており、ドラマの世界観に入り込むような楽曲となっている。

NiziUは、日本フィギュア史上最年少メダリスト・中井亜美選手のために、本人を目の前にサプライズライブを実施。NiziUの大ファンだと公言する中井選手とメンバーの対面の瞬間も見どころとなる。

そのほか、スノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト・戸塚優斗、フィギュアスケート女子シングル銀メダリスト・坂本花織が、番組で“感謝を伝えたいアーティスト”を語るほか、BTSから番組へのコメントも放送される。

出演ゲストは、羽鳥慎一、澤部佑(ハライチ)、鈴木伸之、白石麻衣。ゴールデンウィーク最後の夜に、音楽を通して“ありがとう”を届ける。