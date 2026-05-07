【5月5日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

5月5日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 182kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

森半コラボ商品が複数登場しています。抹茶の深い香りと旨みが特徴の抹茶クリームを、「しっとり×ほろほろ」とした新食感のビスケット生地で挟んだこちら。上品な抹茶の風味とビスケットの口どけが絶妙にマッチする、贅沢な味わいのスイーツです。

「Uchi Cafe×森半 ショコラドーム 抹茶」(322円)

「Uchi Cafe×森半 ショコラドーム 抹茶」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 204kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも森半コラボ商品です。香り豊かな抹茶の味わいを存分に楽しめる、ドーム状のケーキ。抹茶の濃厚な風味が口いっぱいに広がる、見た目にも美しい一品になります。

「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼」(246円)

「森半 抹茶ラテクリーム 今川焼」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 132kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

抹茶の風味と旨味が美味しい今川焼が登場です。なかにはクリーミーな抹茶ラテ風のクリームが詰まっており、素材の美味しさを引き立てる優しい甘みが広がります。

「ゴロチョコ! メロンパン」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 407kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴロゴロとしたチョコの食感が楽しい「ゴロチョコ! メロンパン」が登場。外はサクッと、なかはふんわりとしたメロンパン生地に、存在感のあるチョコを合わせた満足感のある一品です。

「フィナンシェ 4個入」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 146kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おやつにピッタリなフィナンシェが、シェアしやすい4個入りで登場しました。 バターの芳醇な香りと、しっとりとした上品な甘さを楽しめる本格的な仕上がりになっています。

まとめ

5月5日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」や「ゴロチョコ! メロンパン」、「フィナンシェ 4個入」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか? ※画像は公式ホームページより引用