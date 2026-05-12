きょう12日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、学校の先生たちの“知られざる裏側”が再び調査される。現役教師が明かす給料、成績表、席替え、授業参観の本音に加え、謎の多い教頭先生の仕事に完全密着。さらに、実は多いという先生同士の恋愛事情にも迫っていく。

今回のテーマは、「学校の先生(秘)裏側調査! 先生の仕事って本当に大変だった…衝撃の新事実続々」。現役の先生たちに聞いた“ここでしか聞けない本音”を紹介する。

取り上げられるのは、給料のヒミツ、成績表のヒミツ、席替えのヒミツ、授業参観のヒミツなど、保護者や生徒にとっても気になるテーマばかり。普段はなかなか聞くことのできない学校現場の赤裸々な事情が、次々と明かされる。

また、学校のNo.2でありながら、具体的にどんな仕事をしているのか意外と知られていない教頭先生にも密着。超早朝出勤から、校内外の細かな対応、さらには草刈りまで、密着取材で見えてきたのは、想像以上に幅広く、そして大変な仕事内容だ。学校を陰で支える教頭先生の1日に迫ることで、先生たちの仕事の見方が変わるかもしれない。

今回は、先生同士の恋愛事情も調査。実は、既婚者の先生の4割は先生同士の職場結婚というデータもあるという。

番組では、実際に先生同士で結婚した夫婦などに取材を行い、“禁断の恋愛事情”を深掘り。生徒にバレるのは絶対NGという理由や、教師ならではの“恋愛あるある8連発”を紹介する。

さらに、前回放送で好評だった「先生が生徒から笑いを取るためのHOW TO本」を実際に生徒の前で検証する企画の第2弾も実施。今回は、真面目な国語の先生が挑戦する。果たして、先生は授業中に生徒たちの笑いを取ることができるのか。

スタジオには、MCのカズレーザー、ニューヨークの嶋佐和也・屋敷裕政、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋フジテレビアナウンサーが出演。ゲストとして、岩崎大昇(KEY TO LIT)、大久保佳代子、ゆうちゃみ、平成ノブシコブシの吉村崇が登場し、VTRにはあばれる君が出演する。

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