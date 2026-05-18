麻実れい「男役の自覚が芽生えた大切な曲」武道館で名曲『風と共に去りぬ』歌唱へ、同期・小柳ルミ子とのデュエット実現の可能性も!?

5月30日（土）に東京・日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、小柳さんと麻実さんのトーク模様の後半パートを紹介します。

――麻実れいさんは1970年に宝塚歌劇団に入団し、雪組トップスターとして活躍。1985年に退団されました。実は小柳ルミ子さんも、麻実さんと宝塚音楽学校の同期生です。小柳さんは劇団に2ヵ月間在籍した後、女優・歌手としての活動をスタートされました。

今回の収録は、そんなお二人の56年ぶりの再会となりました。

◆男役を演じる決意が生まれた「君はマグノリアの花の如く」

住吉：「TOKYO FM/BS11 presents 昭和ゴールデンヒッツ100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」が日本武道館で開催されます。おふたりそれぞれが思い入れのある曲を選んで歌ってくださるということで、それぞれの曲をここで発表したいと思います。まずは、麻実れいさんが歌ってくださる曲の発表をしていただきましょう！

麻実：私は宝塚歌劇団の「風と共に去りぬ」から、「君はマグノリアの花の如く」を歌わせていただきます。

住吉：1977年の雪組公演「風と共に去りぬ」において、バトラー役を演じた麻実さんが劇中で歌い、ファンに愛され続けている名曲です。この曲を選んでくださったお心は？

麻実：宝塚には「ベルサイユのばら」という大ヒットもあるんですけれど、私は宝塚のことを全然知らないで入学・入団したんですよ。そのなかで、「風と共に去りぬ」のバトラーを通して、男役を演じるという自覚が自分のなかで芽生えたんです。そして、退団を考える1つのきっかけになったお役でもあるので選びました。

住吉：ステージで歌うのは久しぶりになりますか？

麻実：何かしら宝塚の催し物で歌わせていただいているのですけど、大好きな曲です。

住吉：今回はオーケストラがバックにありますね。

麻実：そうなんですよねえ。それがもう、とっても嬉しいです。

◆奇跡的な符合で生まれた「瀬戸の花嫁」

住吉：では、続いて小柳ルミ子さんにも曲の発表をお願いします！

小柳：「瀬戸の花嫁」です！ やっぱり会場に来てくださるお客様には、私が「瀬戸の花嫁」という自分のオリジナル曲を歌わないと、納得して帰っていただけないんじゃないかという思いがありまして（笑）。これを歌っていたのが19歳ですから、54、5年前になりますね。今も変わらず愛していただいておりますし、私もステージでは必ず歌う宝物です。当日は感極まっちゃうかもしれないですね。

住吉：今回のおふたりのやり取りを伺ってから聴くと、また違う気持ちが生まれそうですよね。当時を思い返すと浮かぶことは何ですか？

小柳：「瀬戸の花嫁」は、奇跡のような曲なんです。普通、曲作りは曲先か詩先どちらかの作業なんですが、この曲は“お見合い”なんです。それぞれ平尾（昌晃）さんと山上（路夫）さんが別々に作って、パッと合わせたら「瀬戸は」と合っちゃった。

住吉：ええ～！

小柳：今でも私、鳥肌が立つんですけど、こんな曲はないんです。当時のマネージャーが「ルミ子、すごくいいのができたよ！」って持ってきてくれて、彼が歌ってくれたら「絶対にこの曲は売れる！」と思ったんですね。レコーディングのときに平尾さん、山上さん、アレンジャーの森岡賢一郎さんの三人が「あとはルミ子の歌唱にかかってるからね」ってものすごいプレッシャーかけて（笑）。私の歌唱ひとつで良くも悪くもなるんだってことを感じながら、マイクの前に立ったのを覚えています。

住吉：そのプレッシャーに応える形で今や大ヒットどころか、みんなから愛される名曲に育っています。当日はオーケストラと一緒にパフォーマンスをされますね。

小柳：ターコが歌っているときに私ってそばにいっちゃいけないのかしらね？ 私は個人的に、ターコと私が何かデュエットする曲とかね。こういうときしかないんだもん。

住吉：「名曲リスト100」というのを作っておりまして、特設サイトでリクエストを募っているんですよ。人気のトップ10はステージでみなさんが披露してくださいますし、いろんなコーナーもありますから、「もしかすると……」ってことがあるかもしれませんね。本当に楽しみなステージです。

小柳：一夜限りですからね！

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昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を5月30日（土）に開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。

■＜公演概要＞■

TOKYO FM / BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～

開催日程：2026年5月30日（土）

会場：東京都 日本武道館

■＜出演＞■

宝塚レジェンドスター：麻実れい / 剣幸 / 涼風真世 / 一路真輝 / 真琴つばさ / 姿月あさと / 湖月わたる / 彩輝なお / 凰稀かなめ / 紅ゆずる

レジェンドゲスト：小柳ルミ子

MC：黒木瞳

管弦楽：ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100

放送日時：2026年5月6日（水） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/