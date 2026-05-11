ゴールデンウイークも終わり、今週から普段通りの日常に戻ったという人も多いことでしょう。

なかには連休の疲れから、食事の用意なども億劫と感じている人もいるのでは? そんな時に、身近にあるコンビニはとっても心強い存在ですよね。

2026年5月の新商品5選まとめ(5月12日〜5月18日)

ファミリーマート2026年5月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ごはんにペペロンチーノ、ガーリックマヨソース、から揚げを合わせたお弁当、麺の重さだけで500g超えのカレー&ミートパスタ、冷たいまま食べるチキン南蛮、濃厚チーズが味わえるマカロニグラタン、「深煎り珈琲」を使用したコーヒーゼリードリンクなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ペペロンチーノ&ガリマヨソース唐揚げ丼」(598円)

価格 : 598円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ごはんにペペロンチーノ、ガーリックマヨソース、から揚げを合わせた、にんにくの旨みたっぷりの食べごたえと満足感のあるお弁当。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「内容量700gオーバー！ カレー&ミートパスタ」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

内容量700gオーバーの大盛パスタ。太麺を使用し、麺重は500g超えのボリューム、カレーソースとミートソースを使用し、2種の味わいを楽しめます。

「冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮」(328円)

価格 : 328円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷たいまま食べるチキン南蛮のチルド惣菜。甘酢タレを絡めた柔らかいから揚げに明太タルタルソースをトッピングしました。ご飯と相性抜群の食べごたえのある一品です。

「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」(538円)

価格 : 538円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ゴーダ、チェダー、モッツアレラなどのチーズを贅沢に使用したマカロニグラタン。ベーコンとブラックペッパーを味のアクセントにきかせています。

「ほろにがコーヒーゼリードリンク」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ほどよい苦味が特徴の「深煎り珈琲」を使用したコーヒーゼリードリンク。絶妙な「ほろにがさ」を楽しめます。小腹が空いてリフレッシュしたい時にぴったりな味わいです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月12日発売の新商品は、にんにくの旨みたっぷりの食べごたえと満足感のある「ペペロンチーノ&ガリマヨソース唐揚げ丼」、カレーソースとミートソースの2種の味わいを楽しめる「内容量700gオーバー！ カレー&ミートパスタ」、ベーコンとブラックペッパーを味のアクセントにきかせた「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」など、気軽にイタリアンが味わえるメニューが登場。

また、暑い日にさっぱりと楽しめる「冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮」や「ほろにがコーヒーゼリードリンク」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用