高層階での暮らしには、眺望や開放感など多くの魅力があります。一方で、実際に住んでみないと分からない“高層階ならでは”の現象に驚くことも少なくありません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、「窓を開けるだけ」で起きた予想外の出来事を描いたエピソードです。

何気ない行動のはずが、想像以上のインパクトを生むことになりました。

ぜひ、このあと何が起こるのか予想してみてください。

本当にあったタワマンクイズ「高層階で窓を開けた結果…?」

タワマン高層階に住む主人公。換気のため、窓を開けようとします。

しかし次の瞬間、部屋の空気が一変。想像していたものとは、まったく違う事態になってしまいました。

さて、窓を開けた主人公たちに何が起きたのでしょうか？

① 飛行機の乗客と目が合った

② 想像を超える風圧で顔面崩壊した

③ 鳥の大群が入ってきて家を乗っ取られた

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

高層階は“感覚のズレ”が起きやすい

高層階の暮らしは、地上とは少し違った感覚になることがあります。特に、普段何気なく行っている行動でも、「思っていたのと違う」と感じる場面は少なくありません。

実際に住んでみないと分からないギャップがあり、初めて体験すると驚くことも。こうした“想定外”もまた、高層階生活ならではの特徴といえそうです。

▶というわけで、今回の答えは② 想像を超える風圧で顔面崩壊したでした！「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で驚愕の結末をチェック!!