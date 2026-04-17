送別会といえば、これまでの感謝を伝え合う、温かい場を想像する人が多いはずです。特に、自分のために開かれた会であれば、なおさら特別な時間に感じるものです。

しかし実際には、最後の最後で空気が一変してしまうこともあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、そんな送別会で起きた、少し予想外な展開のエピソードです。

穏やかに進んでいたはずの会の裏で、何が起きていたのでしょうか。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「送別会の“最後の一言”、何が起きた？」

送別会を開いてもらい、感謝の気持ちを伝える主人公。 場の雰囲気もよく、このまま無事に終わるかと思いきや――。

ここで、ある“ひと言”が空気を変えることになります。

では、このあと起きたのはどれでしょうか？

① 実は私も……参加者全員が転職予定で「集団送別会だった」

② 恨んでるから……全員から文句を言われ「復讐の会だった」

③ お金ください……ワリカン料金を請求され「単なる飲み会だった」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

「良い会」のはずが崩れる瞬間

送別会は本来、これまでの労をねぎらい、気持ちよく送り出す場です。

しかし現実的な話題が入り込んだ瞬間、空気が一気に現実へ引き戻されることもあります。

誰が負担するのか、どこまでが“気遣い”なのか。

そうした線引きが曖昧なまま進むと、善意の場が微妙な空気に変わってしまうのです。

気持ちよく終わるはずだった時間ほど、小さな違和感が強く印象に残る――。

送別会という場の難しさを感じさせるエピソードです。

▶なお、今回の答えは③ お金ください……ワリカン料金を請求され「単なる飲み会だった」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!