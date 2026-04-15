退職の話は、本人だけでなく周囲との関係にも影響を与えるものです。 特に、伝えるタイミング・順番・相手に関しては、意外と難しい判断になります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職をめぐる“伝え方”が引き起こしたエピソードです。

何気ない一言や配慮のつもりが、思わぬ結果を招くことも――。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「“俺、実は会社辞めるんだ”が招いたもの」

「俺、実は会社辞めるんだ」同僚に打ち明けた若手社員。この後、すごい早さで裏切りにあいます。

いったい、何が起きたのでしょうか?

① 先に退職届けを出された!「抜け駆け」

② なんでみんな知ってるの?「即拡散」

③ 辞めるなら案件はもらうね「横取り」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

“内緒”のつもりが広がる理由

職場での情報は、本人の意図とは別に広がってしまうことがあります。特に退職のような話題は関心も高く、ちょっとしたきっかけで共有されやすいものです。

また、「誰にも言わないで」と伝えたとしても、その情報を受け取った側がどう扱うかまではコントロールできません。

結果として、意図しない形で周囲に伝わってしまうケースも少なくありません。

退職の伝え方ひとつで、職場での空気や関係性が変わることもあります。だからこそ、どこまで誰に伝えるのかは慎重に考える必要がありそうです。

▶なお、今回の答えは② なんでみんな知ってるの?「拡散」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!