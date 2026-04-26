SixTONESの松村北斗が、日本テレビ系の7月期ドラマ『告白－25年目の秘密－』(毎週土曜21:00～)で地上波ドラマ単独初主演を務めることが26日、明らかになった。演じるのは、一人の女性を25年間想い続けてきた男・雪村爽太。その愛は純愛なのか、執着という名の狂気なのか――。25年前に起きた事件と、それぞれが抱える秘密が絡み合う、無垢で危険なラブサスペンスが幕を開ける。

松村北斗

「野瀬化粧品」の総務部に勤める雪村は、自己主張の少ない穏やかな性格ながら、人のことをよく見て気が利くため、職場では同僚からの信頼を得ている人物。

内気で友人も少なかった子供時代、ある少女との出会いが彼の人生を激変させる。それ以来、彼女への想いは長い年月を経ても消えることなく、静かに積み重なっていく。彼女を見守り続け、同じ時代を生き、時に偶然を装いながらそばに居続ける…。

地上波ドラマ単独初主演が決まった松村は「素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉(真子)さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精一杯に台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います」とコメント。

台本については、「繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語」と印象を語り、「それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです」と意気込む。さらに「彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と語っている。

企画・プロデューサーの青木泰憲氏は「一人の女性を幼い頃から25年間ずっと見守り続けてきた男性の愛と執着の狭間を描くラブストーリー」と説明。主人公について「彼女の全てを調べ尽くし、彼女の幸せのためならどんなことでもやってしまう」とし、その理由が単なる一途な恋心なのか、25年前の事件の真相に関わる秘密なのか、それとも別の何かなのかが物語の鍵になると明かしている。

また、松村の起用理由については、「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんと何度も打ち合わせを重ねてシナリオを作ってきました」と説明。「ただ優しいだけではなく、25年という時間を背負ったことで生まれる佇まい。きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います」と期待を寄せた。

脚本は渡邉真子氏、監督は堀江貴大氏と鈴木浩介氏が担当する。

【編集部MEMO】

松村北斗は、『ノッキンオン・ロックドドア』(23年、テレビ朝日)で、なにわ男子・西畑大吾とW主演。映画では『秒速5センチメートル』(25年)で単独主演を務めている。

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