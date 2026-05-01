セブン‐イレブン・ジャパンは5月1日、セブン‐イレブンアプリ会員限定の毎日ガラポン抽選企画「生活応援ガラポン」を開始した。実施期間は5月1日～5月31日まで。

本キャンペーンでは、セブン‐イレブンアプリから1日1回ガラポンに参加でき、抽選で毎日7名に「セブン＆アイ共通商品券1万円分」が当たる。対象はすべてのセブン‐イレブンアプリ会員で、新規登録した当日から参加が可能だ（参加できない場合はアプリの再起動が必要）。

アプリのホーム画面に表示される赤枠のいずれかをタップして抽選画面に進み、「抽選する」をタップするだけで参加できる。抽選結果はその場で確認できる。

当選した場合、当選後24時間以内に届くお知らせをタップし、6月8日23:59までに入力フォームで必要事項を入力する。景品は6月下旬以降に順次発送される。期限内に入力がない場合は当選が無効となるため注意が必要だ。

景品として当たる「セブン＆アイ共通商品券」はセブン‐イレブンをはじめとする対象グループ店舗で利用できる。対応店舗の詳細は公式サイトで確認できる。 セブン‐イレブンアプリはアプリ限定クーポンの配信やキャンペーン参加、会員コード提示でセブンマイルを貯める機能、店舗・商品の在庫検索などを提供している。App StoreおよびGoogle Playからダウンロードできる。

キャンペーン概要