セブン - イレブン・ジャパンは、創業52周年を記念した「創業感謝祭」の一環として、人気のパン6品を108円で販売する「感謝割り」第2弾の実施を発表した。本企画は5月7日から9日の3日間、午前5時から11時までの朝限定で開催される。

午前5時から11時まで、人気パン6品が特別価格の108円に

「感謝割り」第2弾は、朝限定の特別企画として実施される。対象となるのは、4月にリニューアルした商品を含むこだわりのパン6品である。いずれも通常価格から値引きされ、各108円の特別価格で提供される。

キャンペーンの対象となる6品は以下の通り。

練乳ミルククリームの香ばしフランス

「練乳ミルククリームの香ばしフランス」は、ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした菓子パン。通常価格159.84円から値引きされ、108円で販売される。

練乳ミルククリームの香ばしフランス

チョコクリームのふわもちちぎりパン

ふんわり、もちもちの白いパン生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ菓子パン「チョコクリームのふわもちちぎりパン」は、通常価格170.64円から値引きされ、108円で提供される。

チョコクリームのふわもちちぎりパン

コッペパンたまご

「コッペパンたまご」は、たまごフィリングをサンドしたボリューム満点のコッペパン。通常価格138.24円から値引きされ、108円で販売される。

コッペパンたまご

こだわりソースのふんわりコロッケパン

旨味のあるコロッケをスパイス感と甘味のあるソースで味付けし、ふんわりしたパン生地にサンドした「こだわりソースのふんわりコロッケパン」。通常価格181.44円から値引きされ、108円で提供される。

こだわりソースのふんわりコロッケパン

つぶつぶコーンマヨネーズ

「つぶつぶコーンマヨネーズ」は、ふんわりとしたパン生地にマヨネーズとコーンをのせて焼き上げたパンである。通常価格170.64円から値引きされ、108円で販売される。

つぶつぶコーンマヨネーズ

パリッと食感のウィンナーパン

ジューシーなソーセージと辛子入りドレッシングの味わいが楽しめる「パリッと食感のウィンナーパン」は、通常価格138.24円から値引きされ、108円で提供される。